Tämä on ehkä maailman vanhin tarina – kertoo luonnonmullistuksesta ja sitä kerrotaan yhä

Suullisesti sukupolvelta toiselle kulkeneen kertomuksen arvellaan olevan 37 000 vuotta vanha. Maailman vanhimmalla kuvakertomuksella puolestaan on ikää vieläkin enemmän.

Kauan, kauan sitten neljä jättiläistä saapui Australiaan. Kolme loikki muualle maahan, mutta neljäs kyykistyi aloilleen. Se muuttui tulivuoreksi nimeltään Budj Bim, ja sen hampaista tuli laavaa, jonka tulivuori sylki ulos.

Science-lehti kertoo, että tämä tarina jättiläisestä on mahdollisesti maailman vanhin suullisena perintönä nykypäivään saakka kulkeutunut kertomus. Se on säilynyt Australian kaakkoisosan aboriginaalikansoihin kuuluvien gunditjmarojen parissa, ja sitä kerrotaan yhä edelleen.

Science-lehden mukaan tarina voi kertoa todellisesta luonnonmullistuksesta, sillä Budj Bimin ja alueen toisen tulivuoren synty on ajoitettu 37 000 vuoden taakse. Ajoitus perustuu mittauksiin, joilla tutkijat selvittivät radioaktiivisen kalium-40:n muuntumista argon-40:ksi vulkaanisessa kivessä. Menetelmää pidetään luotettavana.

Tulivuorten syntyyn johtanut sarja magmapurkauksia oli tutkimuksen mukaan raju: tulivuoret kohosivat maanpinnan tasalta kymmenien metrien korkuisiksi vain päivien tai kuukausien kuluessa. Tämä luonnonnäytelmä on saattanut tehdä suuren vaikutuksen alueen asukkaisiin.

Toki kertomuksen alkusynnyssä on monia epävarmuuksia ja kysymysmerkkejä. Tutkijat eivät tiedä tarkasti, kuinka kauan gunditjmarat ovat asuneet nykyisessä Victorian osavaltiossa. Tähän saakka on uskottu, että vanhimmat merkit ihmisasutuksesta Budj Bimin seudulla ovat 13 000 vuoden takaa. Melbournen yliopiston geologi Erin Matchan kuitenkin kertoo Science-lehdessä, että arkeologit löysivät 1940-luvulla kivikirveen Tower Hill -tulivuoren vierestä. Kirves oli vulkaanisen kivikerroksen alla, joten ihmisen on täytynyt asua seudulla jo ennen purkausta.

Maailman vanhin kuvakertomus on todennäköisesti indonesialainen, 44 000 vuotta vanha luolamaalaus.

Sulawesin saarella luolaan maalatussa kuvassa on ihmisen kaltaisia olioita, jotka metsästävät paikallista riistaa: villisikoja ja puhveleita. Kuvakertomus on peräti 4,5 metriä pitkä, kertoi Nature-lehti joulukuussa. Kuvan ihmisolioilla on eläimellisiä piirteitä.

Samantapainen, metsästyksestä kertova luolamaalaus Lascaux’ssa Ranskassa on huomattavasti nuorempi kuin Sulawesin kuvatarina. Siinä linnunpäinen ihminen jahtaa visenttiä. Kuva on noin 17 000 vuotta vanha.

Artikkelia korjattu klo 12.21: Potassium-40 on suomeksi kalium-40.