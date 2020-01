Maata lähinnä olevalta tähdeltä löytyi mahdollinen ”super-Maa” -planeetta

Tutkijat ovat havainneet todennäköisen uuden planeetan Alfa Centaurin tähtijärjestelmässä.

Alfa Centaurin tähtijärjestelmään kuuluu kolme tähteä, joista lähimpänä Aurinkoa on himmeä punainen kääpiö Alfa Centauri C. Se tunnetaan myös Proxima Centaurina.

Tutkijaryhmä on nyt löytänyt viitteitä siitä, että Proxima Centauria kiertää niin sanottu super-Maa -planeetta. Se on massaltaan suurempi kuin Maa, mutta pienempi kuin Uranus ja Neptunus, jotka ovat massaltaan 14,5 ja 17 kertaa Maata suurempia.

Uusi löydetty planeetta Proxima c kiertää Proxima Centaurin 5,2 vuodessa.

Proxima Centaurin ympäriltä löytyi aiemmin 2016 toinen planeetta Proxima b, joka kiertää tähteä huomattavasti nyt löytynyttä super-Maata lähempänä. Kiertoaika on vain 11,2 päivää.

– Proxima Centauri on Aurinkoa lähin tähti ja tämä löytö voi tehdä siitä myös meitä lähimmän usean planeetan järjestelmän, yksi tutkimuksen tekijöistä, Kreetan yliopiston Fabio Del Sordo sanoi CNN:lle.

Proxima Centauri on paljon Aurinkoa himmeämpi tähti, ja vaikka Proxima b onkin niin lähellä tähteään, sen on arvioitu olevan elinkelpoisella vyöhykkeellä: Se tarkoittaa, että siellä voisi olla vettä nestemäisessä muodossa. Toisaalta planeettaan osuu noin sata kertaa voimakkaampaa ultravioletti- ja röntgensäteilyä kuin Maahan. Säteily on todennäköisesti tuhonnut planeetalta typen, hapen ja vedyn.

Taiteilijan näkemys Proxima b -planeetan pinnalta.

Nyt löydetty Proxima c on niin kaukana Proxima Centaurista, että mahdollinen vesi sen pinnalla olisi jäässä. Aiemmin on arvioitu, että super-Maan kokoisia planeettoja syntyy lähelle rajaa, jossa vesi jäätyy, mutta Proxima c on jonkin verran tätä rajaa kauempana.

Lisätutkimukset voivatkin valottaa sitä, miten super-Maat muodostuvat erityisesti pienten tähtien ympärille.

Tutkijaryhmän tutkimus julkaistiin Science Advance -lehdessä.