Nasa löysi uuden planeetan, joka on lähellä ja mahdollisesti elinkelpoinen

Sadan valovuoden päässä loistaa kääpiötähti, jonka kiertoradalla on kolme eksoplaneettaa. Niistä ulommaisimmalla olosuhteet näyttävät olevan elinkelpoiset.

Nasan TESS-teleskooppi on löytänyt maapallon kokoisen eksoplaneetan, jonka olosuhteet näyttävät olevan sellaiset, että planeetalla saattaa olla vettä ja elämää. TOI 700 d -niminen planeetta kiertää kääpiötähteä, joka sijaitsee sadan valovuoden päässä.

Nasa kertoi löydöstä maanantaina Yhdysvaltain astronomisen seuran kokouksessa Honolulussa.

Planeetta kiertää kääpiötähteä, joka on kooltaan 40 prosenttia auringosta. Kääpiötähti TOI 700:n pintalämpötila on noin puolet auringon pintalämpötilasta.

Alunperin tähden luultiin muistuttavan enemmän aurinkoa, minkä vuoksi sitä kiertävien planeettojen oletettiin olevan suurempia ja kuumempia kuin ne todellisuudessa ovat. Lukio-opiskelija Alton Spencer ja muut tutkijat kuitenkin havaitsivat virheen.

– Kun korjasimme tähden parametrit, planeettojen koko putosi ja ymmärsimme, että ulommaisin planeetta on suurin piirtein Maan kokoinen ja elinkelpoisella alueella, kertoo Chicagon yliopiston jatko-opiskelija Emily Gilbert Nasan tiedotteessa.

Kääpiötähden kiertoradalla on kolme eksoplaneettaa, joista sisimmäinen on lähes täysin Maan kokoinen ja todennäköisesti kiveä. Keskimmäinen planeetta on kooltaan jotain Maan ja Neptunuksen väliltä ja on todennäköisesti kaasua.

Ulommaisin planeetta on ainoa, jonka olosuhteet ovat asuinkelpoiset. Se on kooltaan noin 20 prosenttia suurempi kuin Maa. Kaikki planeetat ovat vuorovesilukkiutuneita. Se tarkoittaa, että toisella puolella planeettaa on koko ajan päivä.

Nasa lähetti TESS-teleskoopin avaruuteen viime vuonna.

Vaikka löydetyn planeetan olosuhteista ei tiedetä tarkkaan, tutkijat voivat käyttää olemassa olevia tietoja, kuten planeetan kokoa ja sen kiertämän tähden tyyppiä luodakseen tietokonemalleja ja ennustuksia. Vuorovesilukkiutumisesta johtuen TOI 700 d -planeetan pilvimuodostelmat ja tuuliolosuhteet voivat olla täysin erilaiset kuin maapallolla.

Yhden arvion mukaan planeetta on meren peitossa ja sen ilmakehä on tiheä ja täynnä hiilidioksidia. Tämän tietokonemallin mukaan planeetan tähden puoleinen sivu on paksujen pilvien peitossa. Toisen tietokonemallin mukaan TOI 700 d on pilvetön ja pelkkää maata. Tämän mallin mukaan tuulet puhaltavat pois planeetan yölliseltä puolelta ja puhaltavat vain tähden puoleisella sivulla.

Tutkijoiden mukaan planeetan olosuhteiden tutkiminen on äärimmäisen mielenkiintoista, koska ne tulevat poikkeamaan täysin siitä, mihin olemme tottuneet maapallolla.