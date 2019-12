Räjähtääkö taivaan kirkkaimpiin kuuluva tähti? Tutkijat toivoisivat sitä

Betelgeuse on osoittanut kuolemisen merkkejä viime kuukausina. Sen räjähtäminen supernovana olisi ällistyttävä spektaakkeli.

Orionin tähtikuvioon kuuluvan punaisen jättiläistähden Betelgeusen kirkkaus on himmentynyt nopeasti, kertoi Nature World News -verkkolehti maanantaina. Jos himmentyminen johtuu elinkaarensa ehtoolla olevan tähden lähestyvästä kuolemasta, se saattaa johtaa supernovan syntymiseen – massiiviseen räjähdykseen, joka näkyisi maapallolla jopa kirkkaampana kuin täysikuu. Valoilmiö erottuisi silloin myös päiväsaikaan.

Paljain silmin erottuvat supernovat ovat hyvin harvinaisia. Edellinen kiistaton havainto kirjattiin vuonna 1604 – tuolloin Keplerin supernova valaisi taivasta kolmen viikon ajan.

Keplerin supernova räjähti 20 000 valovuoden päässä Maasta. Betelgeuse sijaitsee paljon lähempänä: jättiläisen etäisyys on vain 640 valovuotta. Olisiko Betelgeusen räjähdys riski ihmiskunnalle? Tuskin, vaikka supernova saattaa tuottaa voimakkaan gammasädepurkauksen. Tämä purkaus suuntautuu yleensä kahteen vastakkaiseen suuntaan keilana, jonka avautumiskulma on noin kolme astetta. Mahdollisuus purkauksen osumiseen Maahan on hyvin pieni.

Teoriassa voimakas ja läheltä tuleva gammasädepurkaus voisi vahingoittaa maapallon biosfääriä. Cornellin yliopiston tutkimuksen mukaan gammasädepurkaus on johtanut ainakin viisi kertaa maapallon historiassa merkittävään sukupuuttoaaltoon, viimeksi ordovikikaudella noin 440 miljoonaa vuotta sitten. Tuolloin merieläinsuvuista tuhoutui jopa 75 prosenttia.

Jos Betelgeusesta tulee supernova, tutkijat saisivat tästä dramaattisesta tapahtumasta yksityiskohtaisempaa tietoa kuin koskaan aikaisemmin.

Odotuksiin liittyy kuitenkin iso jos. Betelgeusen himmeneminen voi johtua myös kaasupilven purkautumisesta tähden pinnalta.

”Vuonna 2009 tähden koon mitattiin kutistuneen 15 prosenttia 16 vuoden aikana ja tähden läheltä löydettiin purkautunut kaasupilvi. Seuraavana vuonna Betelgeuselta erottui kaksi valtavaa pilkkua”, kertoo Tähdet ja avaruus -lehti.

Betelgeuse näkyy Orionin tähdistön vasemmassa yläkulmassa. Sen massaksi on arvioitu 15–17 meidän Aurinkomme massaa ja sen säde on noin 630-kertainen verrattuna Auringon säteeseen. Jättiläisen kokoa havainnollistaa hyvin se, että jos Betelgeuse laitettaisiin Auringon tilalle, sen reuna ulottuisi Jupiterin kiertoradan tasalle.