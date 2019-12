Tapaninpäivän tulipallo tallentui kajaanilaisen Jarmon kameraan – ”Ei maailmallakaan tunneta kuin muutama”

Jarmo Moilanen tallensi harvinaisen tulipallon tapaninpäivänä Vaalassa.

Kajaanissa asuva tähtiharrastaja Jarmo Moilanen onnistui ikuistamaan kameralleen erikoisesti loistavan tulipallon. Tulipallon loiste näkyi taivaalla poikkeuksellisen kauan, noin 37 sekunnin ajan.

– Tulipalloja kyllä näkyy, mutta näin pitkäkestoinen on harvinainen. Niitä ei maailmallakaan tunneta kuin muutama, Moilanen sanoo.

Kyseessä on pitkäkestoisin tulipallo, joka on havaittu Ursan tulipallotyöryhmän aikana. Moilasen mukaan yleensä kymmenen sekuntia on jo hyvä aika tulipallon loisteelle.

Moilasella on taivaan liikkeitä seuraava automaattikamera Vaalassa.

Oli tapaninpäivänä. Kello oli varttia vaille puolen yön. Videolle tallentui, miten kirkkaana loistava tulipallo lensi loivasti taivaan rajalla.

Tulipallon määritelmä on se, että se on Venusta kirkkaampi tähdenlento.

Tulipallo-nimitys tuo mieleen palavan pallon.

Kyseessä on kuitenkin avaruuden kappale. Kirkas valoilmiö syntyy, kun pienkappale tulee aurinkoa kiertävältä radalta ilmakehään. Ilmakehän kitka aiheuttaa tulipalloilmiön. Pienkappaleen nopeus muuttuu kitkan vaikutuksesta lämmöksi ja valoksi.

Kappaleen pinta lämpenee muutamaan tuhanteen asteeseen ja sulaa samalla.

– Sen takia kappale pienenee koko ajan, kun se tulee tulipallona. Siitä lohkeilee palasia. Suurin osa kappaleista tuhoutuu täysin.

Moilasen videolta näkyy, miten tulipallon perässä tulee pienempiä osia. Moilanen laski, että tulipallosta irtosi seitsemän pientä kappaletta.

Miksi Vaalassa nähty tulipallo näkyi ennätyksellisen pitkään, johtuu Moilasen mukaan osittain siitä, että kyseessä on ollut suuri kappale.

– Miksi se kesti noin kauan, johtui siitä, että se tuli niin loivasti ilmakehään. Se on lentänyt korkealla ohuessa ilmakehässä, kappale on kulunut hitaasti eikä heti palanut loppuun.

Jos kappale olisi tullut jyrkemmässä kulmassa ilmakehään, se olisi ollut luultavasti kymmenen sekunnin tulipallo.

Moilasen kameran lisäksi tulipallon jälki tallentui toisen tulipallotyöryhmäläisen kameraan. Hänellä on kamera Vaalan lähellä.

Silminnäkijähavaintoja tapaninpäivän tulipallosta on tullut toistakymmentä Ursan taivaanvahti-palveluun.

Ursan verkostossa on eri puolilla maata parikymmentä kameraa, jotka kuvaavat tulipalloja. Muihin kameroihin tulipallo ei tallentunut.

Eteläinen Suomi oli tapaninpäivänä pilven alla. Tulipalloa ei näkynyt taivaalta.

– Jos olisi ollut selkeätä, se olisi ollut komea näky Etelä-Suomessa. Tulipallo olisi ollut varmasti lehtien etusivuilla.

Venäjälle putosi?

Moilanen ja muut tulipallotyöryhmän jäsenet tekevät tulipallon liikkeestä mallinnoksen. He yrittävät selvittää tulipallon lentorataa ja jäljittää maahan putoavia meteoriitteja.

Tapaninpäivän tulipallon tapauksessa mallinnoksilla ei Moilasen mukaan ole vielä voitu täysin sulkea pois avaruusromunkaan mahdollisuutta.

– Meteoriitit ovat tieteellisesti hyvin arvokkaita näytteitä aurinkokunnan pienkappaleista.

Moilanen sanoo, että meteoriitin kappaleiden löytämisessä on oma hommansa. Pieniä taivaankappaleita on vaikea löytää suurelta alueelta.

– Jos heittää kiven metsikköön, sitä on aika vaikea löytää.

Suomella ei ole Moilasen mukaan ollut onnea meteoriittien löytymisessä. Kun on tullut alas taivaankappaleita, ne ovat olleet niin pieniä, ettei niitä ole löytynyt.

Moilanen ei lannistu. Hän on ollut eri puolilla maata jäljittämässä meteoriitteja.

– Se on vähän kuin lohen kalastus. Pyytää kannattaa, vaikka ei saisikaan.

Moilanen arvelee, että tapaninpäivän tulipallo on luultavasti mennyt itärajan yli. Tulipallo tuli niin loivasti ilmakehään, että se jatkoi vielä pitkään matkaansa ennen kuin se on tullut alas.

– Jos se on pudonnut, on arvioitu, että pääkappale on luultavasti Venäjän puolella, Moilanen kertoo.

Arvion on tehnyt toinen tähtipallojen tutkija, Esko Lyytinen.

Taivaallinen näky

Jarmo Moilanen sanoo, että tulipallojen tutkimiseen ja meteoriittien jäljittämiseen jää helposti koukkuun. Hän innostui tulipalloista, kun näki nuorena miehenä kirkkaan tulipallon.

Moilanen asui tuolloin Kokkolassa. Oli lokakuu 1981.

– Olin sängyssä makaamassa. Ikkunaverhot olivat auki. Huomasin, että valoa tulee ulkoa sisälle. Ajattelin, että joku kääntää autoa pihalla. Sitten huomasin, että valoa on lattialla. Valo tuleekin taivaalta.

Moilanen hyppäsi ikkunaan ja hän näki loppuvaiheen kirkkaasti loistavasta tulipalosta.

Näky oli niin vaikuttava, että siitä jäi Moilaselle kipinä elämään.