Esihistoriallisesta purukumista löytyi ihmisgenomi – tutkijat selvittivät jopa ”Lolan” 5 700 vuotta sitten syömän aterian

Tanskalaiset tutkijat tekivät merkittävän läpimurron.

”Lola” eli Tanskan Lollandissa 5 700 vuotta sitten. Naisella oli luultavasti tumma iho, ruskeat hiukset ja siniset silmät. Hän oli sukua Keski-Euroopan metsästäjä-keräilijöille.

Kööpenhaminan yliopiston tutkijat onnistuivat selvittämään neoliittisella kaudella eläneen Lolan koko genomin muinaisesta ”purukumista” löytyneen DNA:n perusteella. Tämä on ensimmäinen kerta, kun muinaisen ihmisen koko genomi voidaan selvittää jonkun muun kuin ihmisen luun avulla.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -julkaisussa.

Muinainen purukumi oli koivutervaa.

Tutkimuksen keskiössä ollut purukumi oli itse asiassa koivutervaa, jota tehtiin lämmittämällä tuohta. Sitä käytettiin esihistoriallisena aikana usein yleisliimana.

Koivuterva löytyi Lollandin saarella sijaitsevasta Syltholmista.

– Syltholm on täysin ainutlaatuinen. Melkein kaikki on mudan peitossa, mikä tarkoittaa, että orgaaninen aines on säilynyt täysin ilmiömäisesti, tutkija Theis Jensen selitti tiedotteessa.

Arkeologit ovat usein löytäneet koivutervaa, jossa on hampaanjälkiä. Luultavasti pureminen on auttanut saamaan jäähtyneen koivutervan jälleen muokattavaan muotoon. On myös arveltu, että koivutervaa on käytetty hammaskipujen lievittämiseen, hampaiden puhdistamiseen, nälän lievittämiseen tai vain huvin vuoksi.

Oli koivutervan puremisen syy mikä tahansa, tutkijoille tavasta on ollut suurta hyötyä. Purukumista löytyi ihmisen DNA:n lisäksi myös hasselpähkinän ja ankan DNA:ta. Ne saattavat viitata Lolan ruokavalioon.

Purukumissa oli myös taudinaiheuttajien DNA:ta. Ne auttavat tutkijoita selvittämään tautien leviämitä esihistorialliena aikana.