Riistakamera tallensi viidakossa harvinaisen suloisen näyn – pikkuruisen kauriin luultiin kuolleen sukupuuttoon 30 vuotta sitten

Tiede

Riistakamera tallensi viidakossa harvinaisen suloisen näyn – pikkuruisen kauriin luultiin kuolleen sukupuuttoo













Vietnamin luoteisosan viidakossa on tehty havainto erittäin uhanalaisesta Vietnamin kääpiökauriista (Tragulus versicolor), jonka pelättiin jo kuolleen sukupuuttoon. Asiasta kertovan uutistoimisto AFP:n mukaan edellinen vahvistettu havainto otuksesta tehtiin vuonna 1990 eli lähes 30 vuotta sitten.Nature Ecology and Evolution -tiedelehdessä julkistetun löydön takana oli vietnamilainen tutkija, joka oli jo vuosien ajan halunnut tietää, voisiko metsästyksen ja petoeläinten syödyksi joutumisen seurauksena kadonneen lajin yksilöitä olla vielä hengissä. Paikallisten kyläläisten kanssa yhteistyötä tehnyt tutkijaryhmä asetti viidakkoon kymmeniä riistakameroita ja onnistui nappaamaan kuvia eläimestä.Aasiassa elävät kääpiökauriit ovat pieniä, alle kilon painoisia ja suunnilleen jäniksen kokoisia sorkkaeläimiä, joiden toinen englanninkielinen nimi mouse-deer (hiirikauris) kuvastaa hyvin niiden ulkonäköä. Afrikasta tavatut kääpiökauriit ovat selvästi suurikokoisempia, ja voivat painaa yli kymmenen kiloa.Pienestä koostaan huolimatta kääpiökauriilla on suurempien serkkujensa tapaan sorkat ja märehtijöille tyypilliset neljä mahaa. Tieteen huonosti tuntemaa Vietnamin kääpiökaurista kutsutaan värityksensä vuoksi myös hopeaselkäiseksi kääpiökauriiksi.