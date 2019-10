Tiede

Tutkimus kyseen­alaistaa lihansyönnin terveys­haitat – asian­tuntijoilta välitön tyrmäys: ”Kovan luokan hämmen

Nopea tyrmäys mutta myös tukea tuloksille

”Itse itsensä nimittänyt paneeli”