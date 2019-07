Tuoreet tiedot ovat mullistamassa käsityksen ihmiskunnan historiasta: Nykyihminen levisi Eurooppaan paljon oletettua aiemmin

Tiede

Tuoreet tiedot ovat mullistamassa käsityksen ihmiskunnan historiasta: Nykyihminen levisi Eurooppaan paljon ole

Vanha kallolöytö ei kuulunutkaan neandertalinihmiselle, vaan homo sapiensille.Nykyihminen jätti Afrikan ja levisi Eurooppaan ensimmäisen kerran jo yli 200 000 vuotta sitten, kertoo Nature-lehdessä julkaistu tutkimus. Sen mukaan 1970-luvulla Kreikasta löytynyt pääkallo ei kuulukaan neandertalinihmiselle, vaan homo sapiensille.Tutkimus muuttaa vallitsevan käsityksen nykyihmisen leviämisestä Afrikasta Eurooppaan. Tähän asti on oletettu, että nykyihminen levisi Afrikasta Eurooppaan vasta 50 000 vuotta sitten.Uusien tutkimustulosten perusteella onkin syytä olettaa, että nykyihmisiä muutti Afrikasta Eurooppaan monesti kymmenientuhansien vuosien aikana, eivätkä siirtokunnat aina selvinneet.Uusiin tuloksiin päädyttiin, kun kahta 1970-luvulla kreikkalaisesta luolasta löytynyttä pääkalloa alettiin tutkia uudestaan modernein menetelmin. Toinen kalloista kuuluikin 170 000 vuotta vanhalle neandertalinihmiselle, mutta tutkijoiden yllätykseksi toinen paljastui 210 000 vuotta vanhaksi nykyihmisen pääkalloksi.Pääkallo on ylivoimaisesti vanhin nykyihmisen jäänne, joka on löydetty Afrikan ulkopuolelta.Homo sapiens syrjäytti neandertalinihmisen Euroopassa noin 35 000–45 000 vuotta sitten. Sitä ennen ne elivät pitkään rinnakkain ja lisääntyivätkin keskenään.