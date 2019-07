Tiede

Saturnus on kirkkaimmillaan ensi yönä – planeetta on horisontin yläpuolella auringonlaskun jälkeen

Myös Jupiter ja Uranus näyttäytyvät

Ensi yönä voi tähtitaivaalla nähdä Saturnuksen, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa nettisivuillaan.Rengasplaneetta on tänään oppositiossa, eli vastakkaisessa suunnassa kuin valonlähde, ja täten kirkkaimmillaan.Jousimiehessä oleva Saturnus on horisontin yläpuolella auringonlaskun ja -nousun välisen ajan. Sen voi löytää, kun suuntaa katseensa matalalle etelään. Ursan mukaan Saturnus nousee Etelä-Suomessa vain 8 asteen korkeudelle. Utsjoella Saturnus on koko vuoden horisontin alapuolella.Planeetan renkaat ovat reilusti kallistuneena Maata kohti. Suurimman ja kirkkaimman kuun, Titanin voi yhdistyksen mukaan erottaa pienellä kaukoputkella.Oma Kuumme on lähellä Saturnusta ensi viikon maanantain ja tiistain sekä tiistain ja keskiviikon välisinä öinä. Ensin planeettaa lähellä on pyöreä kuu ja jälkimmäisenä yönä täysikuu.Jupiter on myös matalalla etelätaivaalla. Planeetta löytyy Käärmeenkantajan tähdistöstä ja kirkas planeetta löytyy yhdistyksen mukaan yötaivaalta vaivatta heinäkuussa. Kuu on lähellä Jupiteria lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.Heinäkuun yötaivaalla näkyy Jupiterin ja Saturnuksen lisäksi myös himmeänä Uranus. Planeetta on näkyvissä heinäkuun lopulla. Ursan mukaan sen voi havaita aamuyöllä, jolloin Etelä-Suomen taivas on jo riittävän tumma.Uranus on Oinaan tähdistössä ja löytyy parhaiten kiikarin avulla.Suomessa nähdään heinäkuussa myös jälkimmäinen kahdesta vuoden aikana Suomessa näkyvästä kuunpimennyksestä. Osittainen kuunpimennys nähdään Ursan mukaan ensi viikolla tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Täydellinen kuunpimennys nähtiin vuoden alussa tammikuun 21. päivän aamuna.