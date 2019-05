Tiede

Kilogramman määritelmä meni uusiksi

20.5. 23:22

Massan perussuureena toimivalle kilogrammalle otettiin käyttöön uusi määritelmä tiistaina, kertoo Suomen standardisoimisliitto SFS.

Kilogramman aiempi määritelmä on perustunut fyysiseen mallikappaleeseen, jota on säilytetty Ranskassa vuodessa 1889 alkaen. Uuden määrittelyn pohjana on Planckin vakio, joka puolestaan johdetaan universaalien vakioiden kautta määriteltävien metrin ja sekunnin avulla. Näin ollen määrittely tapahtuu nykyisin luonnossa esiintyvien vakioiden kautta.



Uusi määritelmä hyväksyttiin yleisessä paino- ja mittakonferenssissa viime marraskuussa, ja se astui voimaan tiistaina. Uudistus ei vaikuta mittayksikön suuruuteen.



Samalla päivittyvät ampeerin, kelvinin ja moolin määritelmät vastaavalla tavalla. Niidenkään suuruus ei muutu.