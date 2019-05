Tässä on Scotty, historian suurin maata raajoillaan rusikoinut Tyrannosaurus rex – nimen takana puhdas, mutta kostea sattuma

Tiede

Tässä on Scotty, historian suurin maata raajoillaan rusikoinut Tyrannosaurus rex – nimen takana puhdas, mutta

Luurangon

Kanadan Saskatchewanin provinssin pääkaupungissa sijaitsevassa Royal Saskatchewan Museumissa avautuu perjantaina näyttely, jossa on nähtävillä varsin poikkeuksellinen vetonaula.Kyseessä on luuranko Scottystä, jonka tutkijat arvioivat olleen kautta aikojen suurin maapallolla vaellellut Tyrannosaurus rex -dinosaurus.Scottyn jäänteet löytyivät jo vuonna 1991 Frenchman River Valleyn alueelta Lounais-Saskatchewanista, mutta yksilön valtava koko selvisi tutkijoille vasta hiljattain.Paleontologit ovat arvioineet dinosauruksen painaneen elinaikanaan yli 9 000 kiloa eli jopa yli 3 600 kiloa enemmän kuin keskiverto Tyrannosaurus rex -yksilö.Scottyä on verrattu painoltaan muun muassa linja-autoon sekä kuuteen ja puoleen Volkswagen Beetle -ajoneuvoon. Dinosaurukset arvioidaan eläneen noin 67 miljoonaa vuotta sitten.kaivaminen löytöpaikalta kesti yli vuosikymmenen, mutta uurastus palkitsi. Tutkijoiden mukaan jopa 65 prosenttia luurankosta oli säilynyt vuosimiljoonien ajan vahingoittumattomana. Täysin säilyneisiin osiin dinosauruksen jäänteistä lukeutuivat muun muassa kallo, alempi leukaluu, niska, selkäosat sekä häntä.Jäänteistä tutkijoille selvisi, että Scottyn elämä ei suuresta koosta huolimatta ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Esimerkiksi sen leuka oli murtunut ja hampaita vahingoittunut. Lisäksi sen häntänikamissa kerrotaan olleen merkkejä vaurioista, joiden epäillään aiheutuneen toisen Tyrannosaurus rexin puremasta.Kokonsa ansiosta Scotty vei historian suurimman Tyrannosaurus rexin tittelin Suelta, joka kuuluu Chicagon luonnonhistoriallisen museon kokoelmiin. Sue oli painoltaan ”vain reilut 8 100 kiloa”, eli noin tonnin Scottyä kevyempi.Nimen kerrotaan juontuvan dinosauruksen löytöhetkeen, jolloin sitä kaivamassa olleet päättivät juhlistaa tilannetta ainoalla käsillään olleella väkijuomalla – pullolla skotlantilaista viskiä.