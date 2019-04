Tiede

Tiedätkö minkä kokoinen historiallisen kuvan musta aukko on? Video paljastaa hurjat mittasuhteet

Kuvaa rakennettiin kaksi vuotta





Event Horizon Telescope -hankkeen kuva on tärkeä merkkipaalu astrofysiikan historiassa. Mutta miten isosta kohteesta oikeastaan on kysymys? Mustan aukon kokoa on vaikea hahmottaa ilman vertailukohtia.Aloitetaan massasta. Meidän Aurinkomme massa on noin kaksi kvintiljoonaa kiloa, numeroin ilmaistuna 1,9891 x 10³⁰. Galaksin M87 mustan aukon massa on 6,5 miljardia Auringon massaa.Kuvassa näkyvän vaalean plasmarenkaan läpimitta on noin 100 miljardia kilometriä. Sen sisällä näkyy mustan aukon tapahtumahorisontti, johon plasma virtaa.Tapahtumahorisontin reunasta reunaan on noin 38 miljardia kilometriä – se on yli kolme kertaa Pluton kiertoradan mittainen.Tapahtumahorisontin sisällä on mustan aukon keskusta, joka on nimensä mukaisesti täysin musta. Sen painovoima on niin suuri, ettei mikään hiukkanen pääse pakenemaan sieltä, ei edes valo.Kohteena M87:n musta aukko on noin tuhat kertaa suurempi kuin meidän galaksimme eli Linnunradan keskustassa sijaitseva musta aukko. Tästä Sagittarius A*:ksi nimitetystä kohteesta tutkijat eivät julkistaneet kuvaa.Tutkijat koostivat kuvan datasta, jonka kokosivat kahdeksan eri puolilla maapalloa sijaitsevaa radioteleskooppia. Tiedostojen yhteiskoko kertoo paljon hankkeen mutkikkuudesta: dataa kertyi viiden petatavun verran. Siis 5 000 teratavua. Se siirrettiin käsiteltäväksi datakeskuksiin Saksassa ja Yhdysvalloissa. Kuvan koostaminen tästä aineistosta kesti kaksi vuotta.