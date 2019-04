Tiede

Tässä on ensimmäinen kuva mustasta aukosta





Tarkoitusta varten suunniteltu Event Horizon Telescope (EHT) -projekti kertoi mullistaviksi lupaamiaan tietoja lehdistötilaisuudessa iltapäivällä. Tilaisuudet pidetään Brysselissä, Tanskan Lyngbyssä, Santiago de Chilessä, Shanghaissa, Taipeissa ja Washington DC:ssä Yhdysvalloissa.Kyseessä ei ole perinteinen valokuva. EHT koostuu kahdeksasta eri puolilla maapalloa sijaitsevasta radioteleskoopista, joiden kaksi vuotta sitten keräämästä tiedosta kuva on koostettu. Siinä saattaa näkyä jostain kulmasta mustaa aukkoa kirkkaana reunana ympäröivä niin kutsuttu tapahtumahorisontti.Tutkimustyössä on ollut mukana yli 200 tutkijaa kahdeksassa observatoriossa, jotka ovat verkostoituneet kansainväliseen EHT-hankkeeseen.Event Horizon Telescope, eli tapahtumahorisonttia kuvaava teleskooppi on tutkijoiden virtuaalinen työväline, joka yhdistää observatorioiden tuottaman aineiston. Tällä tavalla kuva kohteesta on tarkempi kuin yhdellä yksittäisellä laitteella saatu.EHT:n tutkimuslaitteet ovat suurikokoisia radioteleskooppeja – ne eivät tee havaintoja näkyvän valon aallonpituuksilla, vaan radiotaajuuksilla.Musta aukko syntyy massiivisten tähtien romahtaessa kasaan. Tähden massa tiivistyy äärimmäiseen pieneen pistemäiseen kohteeseen, singulariteettiin. Sen painovoima on niin suuri, ettei edes valo voi virrata siitä ulos.