Nasan Opportunity-mönkijä lähetti viimeiset kuvansa Marsista – katso jännittävä panoraamaotos





Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on julkaissut viimeisen kuvan, jonka Opportunity-mönkijä nappasi ja sai lähetettyä maahan ennen tuhoutumistaan.Niitä ennen Opportunityn onnistui lähettää kasa kuvia Perseverance Valleystä, joka sijaitsee halkaisijaltaan 22 kilometrisessä Endeavor-kraatterissa. Niistä koostettiin 354 kuvan panoraamaotos.Panoraaman kuvat on otettu Marsin päivinä 5084–5111, eli Maan aikaa 13.5.–10.6.10.6. Opportunity joutui jättimäiseen pölymyrskyyn. Viimeisissä mustavalkokuvissa ylle käyvä myrsky on jo sumentanut näkymät, mutta aurinko erottuu vielä pienenä vaaleana pisteenä.Myrsky esti auringonvalon pääsyn Opportunityn aurinkopaneeleihin. 15 vuotta Marsin pintaa kyntänyt mönkijä hyytyi iäksi.Alla panoraamakuva, joka koostettu viimeisistä Opportunityn lähettämistä kuvista. Värejä on muutettu, jotta yksityiskohtia erottuisi enemmän.(pöytämäiset kivet): tämä jäi viimeiseksi Opportunityn analysoimaksi pinnanmuodoksi.(rosoiset kivet): Opportunity tutki kolmea kivikohdetta nimeltään Tomé, Nazas ja Allende huhtikuun lopulta toukokuun alkuun. Kivien pinnanmuodot ja koostumus olivat jotain, mitä Nasassa ei oltu koskaan ennen nähty.(Endeavourin kraatterin reuna) on 76 metrin päässä.(pieni mäki Endeavourin kraatterin reunalla) on 64 metrin päässä.(”Ysleta del Sur,”-kivikko) on vain 7 metrin päässä. Opportunity tutki sitä suurimman osan viime vuoden maaliskuuta.