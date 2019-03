Tiede

SpaceX:n historiallisen koelennon on määrä palata Maahan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksityisen yhdysvaltalaisen avaruusyhtiön SpaceX:n koelennon on määrä lähteä tänään paluumatkalle kohti Maata kansainväliseltä avaruusasemalta ISS:ltä.SpaceX:n Crew Dragon -alus telakoitui onnistuneesti ISS:lle viime viikonloppuna vuorokauden mittaisen lennon päätteeksi. Lennolla on mukana Ripleyksi nimetty nukke, jonka avulla tutkijat voivat seurata, minkälaiset olot olisivat lennon aikana oikeille astronauteille.Jos myös paluumatka sujuu hyvin, Nasa lähettää aluksella kaksi astronauttia asemalle myöhemmin tänä vuonna.Nasa lopetti sukkulaohjelmansa vuonna 2011. Sen jälkeen Venäjän Sojuz-alukset ovat olleet ainoa keino matkata kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle.Ilman omia aluksia Nasa on joutunut maksamaan Venäjälle yli 80 miljoonaa dollaria jokaisesta ISS:lle lähetetystä astronautista.Nasalla on sopimus miehitettyjen avaruusalusten kehittämisestä SpaceX:n lisäksi myös Boeingin kanssa. Boeingin Starliner-aluksen testilennot alkavat aikaisintaan huhtikuussa.