Tiede

Kuu on perigeumissa: 7 vaikuttavaa Lumikuu-kuvaa Euroopasta





























Superkuu-termillä tarkoitetaan tilannetta, jossa Maa, Kuu ja Aurinko ovat suorassa linjassa samanaikaisesti, kun Kuu sattuu olemaan perigeumissa eli radallaan siinä pisteessä, joka on lähinnä Maata.Ollessaan perigeumissa Kuu näyttää noin 14 prosenttia suuremmalta ja 30 prosenttia kirkkaammalta kuin ollessaan ratansa kauimmaisessa pisteessä, eli apogeumissa.Suomessa tämänkertaista superkuuta, joka Yhdysvalloissa on nimetty Lumikuuksi, eivät ole suosineet parhaimmat mahdolliset katseluolosuhteet. Sää on ollut enimmäkseen pilvinen.Uutistoimisto Reuters on kuitenkin julkaissut videon Kreikan pääkaupungin Ateenan liepeiltä. Videolla näkyy, kuinka superkuu luo maagista siltaa Evian saaren rannikolla liplattavan meren ylle. Alla muita superkuukuvia Euroopasta.