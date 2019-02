Tiede

Argentiinasta löytyi aiemmin tuntemattoman dinosaurus­lajin fossiili: ”Erittäin mielen­kiintoinen ulkonäkö”









Bajadasaurus Pronuspinax -dinosauruksen fossiili paljastaa, että tällä lajilla on ollut pitkät ja ohuet piikit niskan alueella. Tutkijoiden mukaan nämä piikit pystyivät nousemaan ylös. Piikkien pinta on ollut samaa sarveisainetta, jota nykyäänkin on eläinten sarvissa.– Tämä on uusi laji, jonka löysimme vuonna 2013. Viimein me voimme julkistaa löytömme ja tutkimuksemme. Löytö osoittaa uuden dinosauruslajin, jolla on ollut ainutlaatuisia ominaisuuksia. Niskassa olevat piikit antavat lajille erittäin mielenkiintoisen ulkonäön, kertoo arkeologiLaji oli kasvissyöjä ja piikkien uskotaan suojanneen dinosaurusta muiden eläinten hyökkäyksiltä.– Fossiili on 140 miljoona vuotta vanha. Tämä on mielenkiintoista, koska se avaa dinosaurusten vähän tunnettua historiaa. Tämän ikäiset löydöt ovat maailmanlaajuisestikin harvinaisia. Tämä onkin ikkuna historiaan, joka avaa meille hieman dinosaurusten elämää, Gallina jatkaa.