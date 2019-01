Tiede

Ensimmäinen panoraamakuva Kuun pimeältä puolelta julki

Kuun pimeälle puolelle laskeutunut kiinalainen Chang'e-4-avaruusluotain on lähettänyt jälleen uusia kuvia Maahan.

Kiinan avaruushallinto julkaisi perjantaina ensimmäiset 360-panoramakuvat Kuun pimeältä puolelta. Katso kuva oheiselta videolta.Kuvat Kuusta lähetettiin Maahan Queqaio-yhteyssatelliitin kautta. Tämä sijaitsee ns. Lagrangen pisteessä, josta on yhteys Chang'e-4-luotaimeen ja Kiinan maa-asemille.Chang'e-4 saapui laskeutui Kuuhun Von Karmanin kraatteriin 3. tammikuuta. Tämä on ensimmäinen Kuun pimeälle puolelle laskeutunut luotain. Luotaimen mukana on pieni kuumönkijä, jonka avulla tutkitaan Kuun pintaa. Lisäksi luotaimen mukana Kuun pinnalle viedään testisäiliössä silkkitoukkia, perunaa ja lituruohon siemeniä, joiden kasvua ”minibiosfäärissä” seurataan.Alla olevalla videolla nähdään, kun Chang'e-4-avaruusluotain laskeutuu Kuuhun.