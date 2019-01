Tiede

Kiinalaisalus laskeutuu pian Kuun pimeälle puolelle – laskeutujan mukana saapuu myös elämää





Kiinalaisen kuuluotain Chang’e-4:n odotetaan tekevän hallitun laskeutumisen Kuun eteläosan Von Kàrmàn kraateriin varhain torstaina Suomen aikaa.Koskaan aiemmin ei Kuun Maahan näkymätöntä puolta ole tutkittu pinnalta käsin. Kesällä tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta ihmisen ensimmäisestä käynnistä Kuussa.Joulukuun 7. avaruuteen laukaistu Chang'e-4 on kiertänyt Kuuta lähimmillään 15 kilometrin etäisyydellä laskeutumiseen valmistautuessa. Kiinan avaruusjohtokeskus ei ole vahvistanut tarkkaa laskeutumisaikaa, mutta valtiomedia on vihjaillut tämän tapahtuvan aikaisin torstaina.Mikäli haasteellinen laskeutuminen onnistuu suunnitellusti, ottaa Kiina askeleen lähemmäs johtavaksi avaruusvallaksi Yhdysvaltain ja Venäjän ohella.Laskeutuminen on teknisesti vaativa suoritus, sillä luotaimeen ei voida olla suoraan yhteydessä sen ollessa Kuun takana. Kommunikointi hoidetaankin Kiinan aiemmin laukaiseman Queqiao-yhteyssatelliitin kautta. Queqiao on paikoillaan 65 000 kilometriä Kuusta ”Lagrangen pisteessä”, jossa sillä on jatkuva yhteys Kiinan maa-asemille.Chang'e-4 on Kiinan toinen Kuuhun laskeutuva luotain. Aiempi Chang'e-3 laskeutui Kuun Maahan näkyvälle puolelle joulukuussa 2013.Chang'e-4:n laskeutumispaikka on Aitkenin tasangolla Kuun etelänavan lähettyvillä. Von Kàrmàn -kraateri on Kuun suurin, vanhin ja syvin kraateri. Se muodustui valtavassa törmäyksessä Kuun varhaisvaiheessa nostattaen aineksia Kuun syvemmistä kerroksista. Näitä tutkimalla toivotaan saatavan uutta tietoa Kuun syntyhistoriasta.Chang'e-4:n mukana on myös pieni kuumönkijä, joka liikkuu Kuun pinnalla muutaman sadan metrin säteellä.Laskeutujan mukana Kuun pinnalle saapuu myös elämää. Testisäiliössä on silkkitoukkia, perunaa ja lituruohon siemeniä, joiden selviytymistä ja kasvua ”minibiosfäärissä” seurataan.Chang'e-4:n avulla kartoitetaan myös mahdollisuuksia jatkossa sijoittaa radioteleskooppi Kuun takapuolelle. Sijainti olisi ihanteellinen, koska teleskooppi on suojassa Maan radioaalloilta.Kuusta on aina Maahan päin sama puoli, koska kiertolainen on vuorovesilukittunut Maan kanssa.Chang'e-4 on osa Kiinan laajempaa kuuohjelmaa. Kahdella ensimmäisellä lennolla kerättiin tietoa kiertoradalta. Seuraavien kahden luotaimen on tarkoitus kerätä näytteitä Kuun pinnalta ja toimittaa ne tutkittaviksi Maahan.Lisäksi Kiina harkitsee miehitettyä laskeutumista Kuuhun mahdollisesti ensi vuosikymmenen loppupuoliskolla.