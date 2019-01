Tiede

Tuhansia vuosia vanhat ”ylösalaiset puut” uhkaavat kuolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Taustalla ilmastonmuutos?

Vielä jokin aika siten oltiin siinä uskossa, että apinanleipäpuut voivat hyvin kasvualueillaan, mutta hiljattain julkaistun tieteellisen artikkelin mukaan tarkempi tutkimus osoitti, että puut ovatkin huonokuntoisia.