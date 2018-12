Tiede

Vihdoin se tapahtui: Suomi 100 -satelliitti avaruuteen – katso video laukaisusta









Falcon 9 -kantoraketti laukaistiin kiertoradalle Kaliforniasta. Tätä ennen raketin lähtöä on jouduttu lykkäämään useita kertoja.Falcon 9:n mukana matkaa kaikkiaan 64 pienoissatelliittia, joiden takana on 34 eri organisaatiota 17 maasta.Tämä on suurin määrä satelliitteja, joita on laukaistu samalla kertaa avaruuteen Yhdysvalloista. Suomi 100 -satelliitin lisäksi mukana lennolla on myös Aalto-yliopiston satelliittihankkeesta syntyneen yhtiön toinen tutkasatelliitti.Suomi 100 -satelliitin kehitystyö on tapahtunut Aalto-yliopiston johdolla yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Satelliitin on tarkoitus muun muassa mitata lähiavaruuden avaruussääilmiöitä.