Suomi 100 -satelliitin lähtö viivästyi jälkeen – kantoraketti ylimääräiseen syyniin

Satavuotiasta Suomea juhlistavan satelliitin laukaisu on jälleen lykkääntynyt. Satelliitin oli määrä lähteä matkaan Yhdysvaltojen Kaliforniasta sunnuntaina illalla, mutta avaruusyhtiö SpaceX päätti siirtää kantoraketin laukaisua sille tehtävien ylimääräisten tarkastusten takia.Aalto-yliopisto kertoo, että laukaisua yritetään uudestaan aikaisintaan maanantaina.Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Suomi 100 -satelliitin lähtö lykkääntyy. Satelliittia kuljettavan Falcon 9:n laukaisu siirtyi aiemmin viikolla huonon sään takia. Sitä edellisen kerran laukaisu lykkääntyi myös kantoraketin tarkastusten vuoksi. Lähtö on alkuperäisestä aikataulustaan myöhässä noin vuoden.Satelliitin kehitystyö on tapahtunut Aalto-yliopiston johdolla yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Satelliitin on tarkoitus mitata lähiavaruuden avaruussääilmiöitä sekä kuvata muun muassa revontulia ja Suomea.Falcon 9 on viemässä kiertoradalle kaikkiaan 64 piensatelliittia. Tämä on suurin määrä satelliitteja, joita on laukaistu samalla kertaa avaruuteen Yhdysvalloista. Suomi 100 -satelliitin lisäksi mukana lennolla on myös Aalto-yliopiston satelliittihankkeesta syntyneen yhtiön toinen tutkasatelliitti.Satelliitit lasketaan kiertoradalle 575 kilometrin korkeudessa, ja ne lähtevät kiertämään maapalloa radalla, joka kulkee lähes napojen ylitse. Suomi 100 -satelliitti pääsee aloittamaan taivalluksensa noin 4,5 tuntia laukaisun jälkeen.