Avaruusteleskooppi Kepleriltä loppui löpö

31.10. 0:55

Avaruusteleskooppi Keplerin polttoaine on lopussa ja sen käyttö päättyy, kertoi Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa tiistaina.

Keplerin avulla on löydetty noin 2 600 planeettaa, joista joillain saattaa olla elämää. Asiantuntijoiden mukaan teleskooppi paljasti, että avaruudessa on miljardikaupalla planeettoja, mikä mullisti käsityksen koko maailmankaikkeudesta.



– Kepler osoitti meille, että yötaivaan tähdistä 20–50 prosentilla on pieniä, mahdollisesti kivikkoisia planeettoja, jotka muistuttavat kooltaan Maata, ja ne sijaitsevat tähtiensä elinkelpoisella vyöhykkeellä, Nasa sanoi tiedotteessaan.



Tutkijat saivat kaiken Keplerin keräämän tiedon talteen ennen kuin se pimeni.



Kepler jätetään kiertämään Maata nykyiselle turvalliselle kiertoradalleen.