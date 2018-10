Varikset osaavat valmistaa yhdistelmätyökaluja – näiden fiksujen lintujen päättelykyky on ekaluokkalaisen tasoa

Tiede

Varikset osaavat valmistaa yhdistelmätyökaluja – näiden fiksujen lintujen päättelykyky on ekaluokkalaisen taso

Uudenkaledonianvarikset

Videolla näytteitä Cambridgen ja Aucklandin yliopistojen vuonna 2014 tekemästä tutkimuksesta https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092895 , jossa korppi pudottaa eri esineitä koeputkiin nostaakseen vedenpintaa, jotta saisi noukittua herkkupalan.

