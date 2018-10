Tiede

Suomalaista huipputeknologiaa ammuttiin yöllä kohti Merkuriusta – mitä planeetan ytimestä paljastuu?

Yksi suurimmista haasteista on auringon suunnaton vetovoima, joka aiheuttaa sen, että avaruusalus on vaikea saada vakaalle kiertoradalle Merkuriuksen ympäri.

Haasteina kylmyys, kuumuus ja auringon vetovoima





Karu pieni planeetta