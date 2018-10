Entä jos päästöleikkaukset eivät riitä? Ilmastoa voitaisiin muokata, mutta siinä on riskinsä

Tiede

Entä jos päästöleikkaukset eivät riitä? Ilmastoa voitaisiin ehkä muokata, mutta siinä on riskinsä

Ihmiskunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Auringon säteilyn hallinta

Niin sanotut





Tässä puhutaan insinöörihankkeesta, joka vaikuttaa jokaiseen elävään olentoon maapallolla.

2. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi





Toinen



3. Merten lannoittaminen

Esillä

4. Laajat metsitykset

Uusien



5. Biohiilen valmistaminen

Biohiiltä



6. Loppupäätelmä

Monet