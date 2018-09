Tiede

Nasa laukaisi 860 miljoonan euron satelliitin – tarkkuus lähes käsittämätöntä luokkaa

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa on laukaissut kiertoradalle uuden satelliitin, jonka tehtävä on seurata maailman jääkenttien kehitystä ja parantaa ennusteita merenpinnan noususta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy