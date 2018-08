Tiede

Kuun navoilta löytyi pintajäätä – havainto voi osoittautua erittäin hyödylliseksi tulevaisuudessa

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso yllä olevalta videolta, missä kohdin kuuta jäätä löytyy Nasan mukaan. Sininen väri kuvaa löytynyttä jäätä. Tummat alueet ovat vaaleanharmaita alueita kylmempiä.

Nasa