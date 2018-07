Tiede

Täydelliset kuunpimennykset harvinaisia

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa tiedottaa, että 27. heinäkuuta tapahtuu täydellinen kuunpimennys. Punaista Kuuta voi ihailla koko maassa sään salliessa.Ursan mukaan täydellisen pimennyksen vaihe on tämän vuosisadan toiseksi pisin ja kestää peräti tunnin ja 43 minuuttia.– Kuunpimennykset tapahtuvat aina täydenkuun aikaan, kun Kuu on radallaan vastakkaisella puolella maapalloa kuin Aurinko. Kuu pimenee, kun se kulkee radallaan Maan varjoon ja Kuuta valaiseva Aurinko kätkeytyy hetkeksi Maan taakse. Jokaisen täysikuun aikaan ei kuitenkaan tapahdu pimennystä.Ursa kertoo, että vaikka kyseessä on täydellinen kuunpimennys, Kuu ei silti pimene täysin ja katoa näkyvistä. Tämä johtuu Maan ilmakehästä, joka taivuttaa takaansa tulevaa auringonvaloa kuun pinnalle.– Kuunpimennystä voi seurata yhtä hyvin paljain silmin, kiikarilla tai kaukoputkella. Toisin kuin auringonpimennyksen tapauksessa, kuunpimennyksen katselu on täysin turvallista, Ursa neuvoo.Ursa kertoo täydellisen pimennyksen alkavan kello 22.30. Täydellisen pimennyksen syvin hetki koetaan klo 23.22. Kuu näyttää tällöin tumman punertavalta ja sen pinta voi olla hyvinkin tumma. Täydellinen pimennys päättyy klo 00.13 kun Kuu lipuu jälleen Maan puolivarjoon ja lopulta sieltä pois. Koko pimennys on ohi klo 02.29.Ursan mukaan erilaisia kuunpimennyksiä nähdään maapallolla 2–4 kertaa vuodessa, mutta täydelliset pimennykset ovat harvinaisempia. Kaikki näistä eivät näy Suomessa.Seuraava täydellinen kuunpimennys nähdään Suomessa 21.1.2019. Edellinen täydellinen pimennys nähtiin syyskuussa 2015.