Marsissa planeetan laajuinen hiekkamyrsky – tallentuu Nasan Curiosity-mönkijän kameraan

21.6. 0:08

Avaruus Ilmailu- ja avaruushallinto Nasa on julkaissut kuvia.

Naapuriplaneetallamme Marsissa on käynnissä planeetan laajuinen hiekkamyrsky, joka on pakottanut Nasan aurinkoenergiaa käyttävän Opportunity-mönkijän sammuttamaan itsensä.



Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinnon uudempi, ydinkäyttöinen mönkijä Curiosity jatkaa kuitenkin toimintaansa planeetan toisella puolella. Nasa on julkaissut kuvia planeetalla voimistuvasta hiekkamyrskystä.



Marsin valtavat pölymyrskyt ovat yksi merkittävä haaste miehitetyn Marsin-lennon järjestämisen tiellä.