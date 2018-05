Tiede

Kiina laukaisi avaruusluotaimen Kuun pimeälle puolelle

Xichangin avaruuskeskuksesta Lounais-Kiinasta varhain aamulla paikallista aikaa laukaistun luotaimen on tarkoitus toimia tietoliikennelinkkinä myöhemmin tänä vuonna Kuuhun ammuttavalle Chang'e-4-laskeutujalle.Chang'e-4 – jonka nimi tarkoittaa Kuun jumalatarta kiinalaisessa mytologiassa – on määrä lähettää Kuun pimeälle puolelle, mistä se ei pystyisi viestimään Maahan ilman linkkiä.Kuun pimeää puolta on valokuvattu jo vuodesta 1959 saakka, mutta sinne ei aikaisemmin ole laskeuduttu.Chang'e-4 on toinen kiinalainen laskeutuja. Ensimmäinen, Yutu eli Jadejänis, laskeutui Kuuhun vuonna 2013.Kiina pyrkii kovaa kyytiä avaruuden suurvallaksi. Se aikoo lähettää taikonautteja Kuuhun lähitulevaisuudessa ja perustaa miehitetyn avaruusaseman vuonna 2022.