Tiede

Nasa lähettää minihelikopterin Marsiin – katso havainnevideo laitteesta

Asiasta perjantaina kertoneen Nasan mukaan kopteri lähetetään avaruuteen vuonna 2020. Tavoitteena on ymmärtää paremmin Mars-planeettaa.Kopteri painaa alle kaksi kiloa, ja sen runko on suunnilleen jalkapallon kokoinen. Kopteri kiinnitetään Mars 2020 -mönkijään, joka laukaistaan avaruuteen vuoden 2020 heinäkuussa. Mönkijän uskotaan saapuvan Marsiin seuraavan vuoden helmikuussa. Mönkijän tarkoitus on selvittää Marsin asumiskelpoisuutta sekä muun muassa sitä, löytyykö planeetalta merkkejä siitä, että siellä joskus olisi ollut elämää.Marsissa ei ole vielä kertaakaan lennätetty helikopteria, uutistoimisto AFP kertoo.