Suomalaista huipputeknologiaa lentää avaruuteen – kenkälaatikon kokoista vekotinta väsättiin yli 15 vuotta

Aurinkoa

SIXS

Alla olevalla ESA:n videolla havainnekuvaa luotaimia odottavasta matkasta.

Merkurius-missio





Tiedemiehelle

lähinnä oleva Merkurius on aurinkokuntamme huonoiten tunnettu kiviplaneetta. Siitä syystä tiedemiehet ympäri maailmaa ovat valmistelleet sinne tutkimusretkeä liki 20 vuoden ajan.BepiColomboksi ristityssä missiossa on mukana suuria maita, kuten Venäjä, Iso-Britannia ja Japani.Sekä Suomi.– On erittäin merkittävää, että Suomi on mukana. Kyseessä on ESA:n (Euroopan avaruusjärjestö) näiden vuosikymmenten ainut iso hanke, joka tähtää planeettatutkimukseen, kertoo SIXS-instrumentin päätutkija dosentti Juhani Huovelin https://www.is.fi/haku/?query=juhani+huovelin Helsingin yliopistosta.– Me olemme osaajia, se on ESA:ssa tunnustettu jo kymmeniä vuosia sitten. Suomalaiset ovat todella hyvässä maineessa ja meitä pidetään alalla todella varmoina ajallaan toimittajina, hän jatkaa.on yksi 11:stä tieteellisestä instrumentista, joista kaksiosaisen BepiColombon toinen luotain koostuu. Kenkälaatikon kokoinen härveli on lähes kokonaan kotimaista työtä.– Vaikka olemme pienenä maana isojen joukossa, olemme todella suuressa asemassa.Laskujen mukaan Suomelta on kulunut projektiin yli sata työvuotta ja arviolta noin 17-18 miljoonaa euroa. Suomen ehdotus laitteesta lähetettiin ESA:lle keväällä 2004.– Tämä on tärkeää meidän tieteelle. BepiColombon kautta Suomi pääsee mukaan maailman kärkeen käyttämään hyväksi ainutlaatuisia mittauksia, joita Merkuriuksessa tullaan tekemään.Suomalaisten suunnittelema vempain mittaa määräpäähänsä päästyään muun muassa Auringosta saapuvaa röntgensäteilyä. Havaintojen perusteella tiedemiehet toivovat olevansa taas vähän viisaampia planeetan ja koko aurinkokunnan synnyn suhteen.Huovelinin mukaan suomalainen avaruusala elää hyvää aikaa. Suomalaisten erikoisosaamista on avaruusteknologialle elintärkeät röntgensensorit.Huovelinin mukaan tätä osaamista voi verrata sääantureita valmistavaan pörssiyhtiö Vaisalaan, joka nousi Suomesta maailmanmaineeseen.– Meillä on nyt samanlainen tilaisuus nousta tietyllä sektorilla maailman huipulle. Suomalainen avaruusteknologia on kovaa tavaraa maailmalla.Huovelinin nimi kiirii jo maailmalla.– On todella mukava olla mukana tällaisessa. Enää minun ei tarvitse mennä esittäytymään kansainvälisissäkään piireissä.on tärkeä siinäkin mielessä, että se on oiva näytönpaikka suomalaiselle tiedeyhteisölle ja yliopistolle.– Näyttämisenhalu ei tosin ole se tärkein juttu. Meillä on taitavia tiedemiehiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita näistä asioista.Näytönpaikan jännittävimmät hetket koetaan ensi syksynä, kun BepiColombo lähetetään matkaan päiväntasaajalta Ranskan Guayanasta. Jännitysmomentti kestää vain muutaman minuutin, jonka jälkeen odotellaan seuraavat seitsemän vuotta.BepiColombo päätyy Merkuriuksen kiertoradalle joulukuussa 2025. Luotainpari kiertää planeettaa vähintään vuoden ajan, jonka jälkeen ne ovat täyttäneet tehtävänsä. Maata ne eivät enää tule näkemään.löytyisi vielä satoja kysymyksiä, mutta haastattelun loppuvaiheessa asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen.

Miksi avaruusluotaimet ovat hassun muotoisia?