Tiede

Video: Yhdysvalloissa tehtiin maailman ensimmäinen peniksen ja kivespussin siirto

Yhdysvalloissa on tehty maailman ensimmäinen peniksen ja kivespussin siirto. Afganistanissa haavoittuneelle sotilaalle siirrettiin kokonainen penis, kivespussi ja osa vatsanpeitteistä. Kiveksiä hänelle ei siirretty.Asiasta tiedotti arvostettu Johns Hopkinsin yliopisto maanantaina.Yhdeksän plastiikkakirurgia ja kaksi urologiaan erikoistunutta kirurgia operoi miestä 14 tuntia. Leikkauksessa siirrettiin myös ihoa, lihaksia, jänteitä, hermoja, luuta sekä verisuonia.Leikkauksen kulku kuvataan jutun alussa olevalla videolla.Miehen uskotaan kotiutuvan sairaalasta vielä tällä viikolla. Hänen toivotaan toipuvan niin hyvin, että sekä virtsaaminen että seksin harrastaminen onnistuu liki normaalisti.Peniksiä voidaan rakentaa myös muista kehon kudoksista. Erektion aikaansaamiseksi tarvittaisiin kuitenkin myös proteesi, ja proteeseihin liittyy huomattavasti suurempi tulehdusriski.Uuden peniksen saanut sotilas haavoittui räjähdyksessä Afganistanissa. Hän on kuvannut tapahtunutta vaikeaksi hyväksyä.– Herättyäni leikkauksesta tunsin vihdoin itseni normaalimmaksi ja varmemmaksi, hän sanoo yliopiston tiedotteessa.Samanlaista leikkausta odottaa noin 60 muuta sotilasta, Reuters kertoi aiemmin. Tulevaisuudessa vastaavia leikkauksia voidaan mahdollisesti tehdä myös synnynnäisistä epämuodostumista kärsiville ja sukupuoltaan korjaaville.Uutistoimiston mukaan maailmassa on aiemmin tehty yksi onnistunut peniksensiirto. Se tehtiin Etelä-Afrikassa vuonna 2014.