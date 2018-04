Tiede

Tuleeko tekoälystä joskus tietoinen olento? Näin huippututkija vastaa

Tekoäly





Heikkoon tekoälyyn perustuvia sovelluksia on käytössä jo paljon. Yleisimpiä esimerkkejä niistä ovat Facebookin uutissyöte, Spotifyn henkilökohtaiset musiikkisuositukset ja Sirin tapaiset matkapuhelinten avustimet.Vahvaa tekoälyä ei vielä ole. Kun sellainen joskus valmistuu, se kykenee itsenäiseen loogiseen päättelyyn. Olisiko se silloin tietoinen niin kuin me?IS tapasi hiljattain Tieto oyj:n tekoälystä ja datatieteistä vastaavan johtajan Christian Guttmannin https://www.is.fi/haku/?query=christian+guttmannin , joka vastasi hankaliin kysymyksiin.– Nopeaa ja helppoa vastausta tähän kysymykseen ei ole. Tietoisuudesta käyty keskustelu ei rajoitu vain tekoälyyn, josta on puhuttu 50–70 vuotta. Filosofit ovat keskustelleet tietoisuudesta tuhansia vuosia, se on todella syvälle menevä aihe. Kaikki juontuu siihen, että meidän pitäisi ensin määritellä tietoisuuden, emootion ja älykkyyden kaltaiset abstraktit käsitteet.– Eri koulukunnat suhtautuvat eri tavalla tämän tyyppisen tekoälyn rakentamiseen. Toisten mukaan sen pitäisi yrittää jäljitellä mahdollisimman tarkasti sellaista tietoisuutta, jonka me ihmiset koemme. Toisten mielestä taas tähän ei voi koskaan päästä, sillä kone on perustavalla tavalla erilainen kuin ihminen. Siksi konetietoisuudesta tulee aivan erilainen kuin meidän kokemamme tietoisuus on. Olen yhtä mieltä jälkimmäisen koulukunnan kanssa siinä, että konetietoisuus pohjautuu piihin perustuviin rakenteisiin, ja siksi siitä tulee teknisesti suunniteltua. Kyse on kuitenkin etenevästä prosessista, iteroinnista kohti tavoitetta… Milloin on sitten se hetki, jolloin tällainen tietoisuus syttyy? Vastaus on pitkälti katsojan silmässä, siinä kuinka konetietoisuus määritellään.

Pystyykö kone jäljittelemään ihmisaivojen toimintaa? Olisiko se tie edetä kohti konetietoisuutta?

– Teoreettisesti se on mahdollista, rakentamalla keinotekoisia neuroverkkoja. Hiukan sama asia on kysyä, pystyisimmekö rakentamaan linnun sellaisena kuin se on. Emme ole päässeet niin pitkälle, vaikka olemme rakentaneet lentokoneita, helikoptereita ja raketteja, jotka ovat saaneet inspiraationsa luonnosta.– Kysymys kuuluu haluammeko rakentaa, tai miksi me rakentaisimme, konetietoisuuden juuri sellaiseksi kuin me itse olemme, kaikkine rajoituksinemme ja vikoinemme? Voimme ehkä rakentaa jotakin, joka vain muistuttaa meitä. Lopputulos on varmaan meitä huonompi tekemään ruokaa, mutta parempi ajamaan autoa.

Milloin voisimme olla niin pitkällä?

– Jos katsomme 40 vuoden kuluttua taaksepäin, näemme jo paljon kehitystä. Monet eettiset kysymykset täytyy kuitenkin aina pitää mielessä: esimerkiksi ketä syyttää, jos tekoäly tekee virheen. Se on vaikea kysymys, mutta kun löydämme siihen vastauksen, tulee hetki jolloin nämä tekoälyt toimivat ja ymmärtävät maailmaa hyvin samankaltaisesti kuin me. Ne välttävät vahinkoa itselleen ja välttävät tuottamasta vahinkoa muille.– Asiaa voi tarkastella myös vastakkaiselta puolelta ja väittää, että me itse olemme ehkä vain hyvin monimutkaisia biologisia koneita. Tässä mielessä myös nykyinen tekoäly on tietoinen, mutta vain hyvin alkeellisella tasolla, kuten bakteerit ovat omalla pienellä tavallaan. Onko mehiläinen tietoinen? Jos se lasketaan tietoiseksi, monet nykyiset tekoälytkin ovat.

Kuten robotti-imurit?





– Kyllä, juuri tämä esimerkki oli minunkin mielessäni!