Tiede

Nasa laukaisi uusia planeettoja etsivän Falcon 9 -raketin – katso video

Katso video Falcon 9 -raketin laukaisusta yllä olevasta ikkunasta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa on laukaissut TESS-teleskooppia kantava SpaceX:n Falcon 9 -raketin. Raketti laukaistiin Cape Canaveralista ilmavoimien tukikohdasta Yhdysvaltain Floridasta.Raketti oli alun perin tarkoitus laukaista jo maanantaina, mutta aikataulua lykättiin viime hetkellä.TESS-avaruusteleskooppi on suunniteltu vuonna 2009 laukaistun Keplerin manttelinperijäksi. Sen tehtävänä on etsiä vieraita tähtiä kiertäviä eksoplaneettoja, joilta voisi löytyä elämää. Teleskooppi etsii vieraita planeettoja tarkkailemalla kaukaisten tähtien loistoa, joka himmenee hetkellisesti, kun tähteä kiertävä planeetta kulkee sen ohitse.Nasa uskoo TESS:in löytävän tuhansia uusia planeettoja, joista Maata muistuttavia eksoplaneettoja olisi noin 300 kappaletta.Nasa pyrkii löytämään Maata kooltaan ja massaltaan muistuttavia planeettoja, jotka kiertävät tähtensä elämänvyöhykettä. Tällaisella planeetalla voi olla nestemäistä vettä, jota pidetään elämän edellytyksenä.TESS:in vie avaruuteen yksityisyritys SpaceX:n rakentama Falcon 9 -raketti. Miljardööri Elon Muskin perustama ja johtama avaruusyritys on ottanut hoitaakseen suuren osan Nasan avaruuslaukaisuista.Samantyyppisellä SpaceX:n raketilla kuljetettiin keskiviikkona uusia tarvikkeita kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. SpaceX:n on määrä tehdä ensimmäinen miehitetty koelentonsa joulukuussa 2018.