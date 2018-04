Tiede

Avaruusasema putosi Maahan: Kiinalaiset tutkijat ennustivat putoamispaikan vielä viime metreillä täysin väärin

Kiertoradaltaan pois ajautunut kiinalainen avaruusasema on palanut suurimmaksi osaksi saapuessaan Maan ilmakehään.

Yllä olevalla sunnuntaina julkaistulla videolla kerrotaan avaruusaseman putoamisesta.

Kiina laski väärin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy