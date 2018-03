Kiinan avaruusviranomaiset: Ilmakehään syöksyvä avaruusasema muuntuu meteorisuihkuksi ”kaunista tähtitaivasta vasten”

Tiede

Kiinan avaruusviranomaiset: Ilmakehään syöksyvä avaruusasema muuntuu meteorisuihkuksi ”kaunista tähtitaivasta

Tiangong-1-avaruusasema on putoamassa lähipäivinä Maahan.

Kiertoradaltaan pois ajautuneen kiinalaisen avaruusaseman odotetaan syöksyvän Maan ilmakehään lähipäivinä, ehkä jo lauantaina. Kiinan viranomaisten mukaan putoamisesta ei koidu vaaraa ihmisille.Noin kahdeksan tonnia painava avaruuslaboratorio ajautui pois radaltaan kaksi vuotta sitten. Kiinan avaruushallinto sanoi torstaina, että Tiangong-1-avaruusasema palaa Maan ilmakehään lauantain ja maanantain välisenä aikana. Euroopan avaruusjärjestön (Esa) arvio ajankohdasta on hieman lyhyempi eli lauantai-iltapäivän ja sunnuntai-iltapäivän välillä.Avaruuslaboratorio otettiin käyttöön vuonna 2011. Yllä olevalla, vuonna 2011 tehdyllä videolla esitellään avaruusasemaa.Kiinan avaruusviranomaisten mukaan asema ei putoa Maahan kiivaasti kuten tieteiselokuvissa, vaan muuntuu meteorisuihkuksi liikkuessaan ”kaunista tähtitaivasta vasten” kohti Maata.Asiantuntijat ovat vaimentaneet huolia, joita on esitetty avaruusaseman putoamisen mahdollisista vaaroista. Esan mukaan kuluneiden 60 vuoden aikana takaisin Maahan on kontrolloimattomasti sinkoutunut 6 000 suurta esinettä ja yksikään niistä ei ole aiheuttanut vaaraa ihmisille.