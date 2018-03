Tiede

Tämän vuoksi rotta juoksee kaupungissa ihmistä kohti – taustalla lajien välinen väärinkäsitys

Ylettömän rohkeiksi tulkittuja eläimiä tavataan pitää häiriintyneinä, vaikka yleensä kyse on sopeutumisesta kaupunkielämään.





Metsäkauris löysi oman lokeronsa

Kun eläimet eivät enää pelkää liikennettä, ihmistä tai koiria, ihmiset alkavat nähdä niitä enemmän. Tästä syntyy vaikutelma, että eläimiä tulee kauheasti lisää.

Siili on hitaana eläimenä suojaton