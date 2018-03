Tiede

8,5 tonnia painava avaruus­asema lähestyy hallitsemattomasti ilmakehää – putoaa Maahan todennäköisesti pääsiäi

Yllä olevalla, vuonna 2011 tehdyllä videolla esitellään avaruusasemaa.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy