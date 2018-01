Tiede

Tuomiopäivän kellon viisari värähti – taas ollaan lähempänä keskiyötä

Tuomiopäivän kellon viisari värähti – taas ollaan lähempänä keskiyötä

25.1. 18:00

Kelloa siirrettiin puoli minuuttia eteenpäin.

Tuomiopäivän kellon viisari on jälleen värähtänyt lähemmäs keskiyötä. Päätöksen teki kelloa ylläpitävä atomitutkijoiden julkaisu Bulletin of Atomic Scientists.



Kylmän sodan alussa kehitetty kello symboloi tutkijoiden arviota siitä, miten lähellä ydintuhoa tai muuta totaalista katastrofia maailma on. Keskiyö merkitsee maailmanloppua.



Tällä kertaa kelloa siirrettiin puoli minuuttia eteenpäin ja se näyttää kahta minuuttia vaille puoltayötä.