Tiede

Tulipallo järisytti maata Pohjois-Amerikassa – kirkas välähdys tallentui videolle

Uutistoimisto Reuters kertoo tulipallon näkyneen ainakin kolmen osavaltion alueella Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kello iltakahdeksan aikaan taivaalla kiitäneestä tulipallosta tehtiin havaintoja Ohiossa, Michiganissa ja Ontariossa.Kirkasta välähdystä seurasi räjähdyksenomainen jyrinä, mikä kertoo tulipallon työntyneen syvälle Maan ilmakehään.Kovan äänen ja kirkkaan välähdyksen lisäksi tulipallon on uutisoitu tärisyttäneen maata Michiganissa lähellä Saint Clair Shoresia. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus (USGS) on arvioinut maan tärinän olleen voimakkuudeltaan 2,0 magnitudia.Ainakin osa alueen asukkaista on raportoinut tulipallon iskeytymisen Maan ilmakehään tärisyttäneen taloja.Myös Suomen ilmakehässä nähtiin viime vuoden lopulla kaksi kirkasta tulipalloa, joiden uutisoitiin pudonneen maahan asti.Joulukuun 22. päivänä havaitusta tulipallosta pirstoutuneita sirpaleita putosi Pihtiputaan ja Kinnulan kuntien ylle.Marraskuun 16. päivänä yötaivaan valaissut tulipallo puolestaan putosi Vätskärin erämaahan Inarijärven kaakkoispuolella.