Tuoretta tietoa psykoosista – nämä asiat voivat uusia sen

Stressaavat elämäntapahtumat voivat uusia psykoosin, vahvistaa uusi brittitutkimus.

Psykoosi tarkoittaa mielen sairautta, jossa potilaalla on vaikeuksia tunnistaa, mikä on todellista ja mikä ei.

Stressaavat elämäntapahtumat kuten avioero tai läheisen kuolema voivat tuoreen tutkimuksen mukaan uusia psykoosin. Stressaavat tapahtumat on aiemminkin yhdistetty psykoosin uusiutumiseen, mutta nyt julkaistut havainnot vahvistavat näyttöä entisestään ja osoittavat yhteyden olevan hyvin todennäköisesti syyseurauksellinen.

Brittitutkimuksen havainnot perustuvat 250:n ensimmäistä kertaa psykoosiin sairastuneen lontoolaisen kaksivuotiseen seurantaan. Psykoosioireet uusiutuivat 36 prosentilla potilaista.

Stressaavat elämäntapahtumat psykoosiin sairastumisen jälkeen liittyivät yli kaksinkertaiseen oireiden uusiutumisen riskiin, tulokset osoittivat. Riski oli suurempi, jos stressaavia tapahtumia oli useita, ja oireet myös kestivät pitempään kuin muilla potilailla.

Vaikka stressaavat elämäntapahtumat suurensivat psykoosin uusiutumisriskiä, psykoosin uusiutuminen ei lisännyt stressaavien elämäntapahtumien, kuten avioeron tai työpaikan menettämisen, todennäköisyyttä. Yhdessä muiden havaintojen kanssa tämä viittaa yhteyden syyseurauksellisuuteen, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

Psykoosi tarkoittaa mielisairautta, jossa todellisuudentaju on huomattavan vääristynyt ja potilaalla on vaikeuksia tunnistaa mikä on totta ja todellista ja mikä ei. Skitsofrenia on yleisin psykoottinen häiriö. Siihen sairastuu noin yksi sadasta.