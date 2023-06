4 asiaa, jotka tapahtuvat, kun alat syödä kaurapuuroa

Kaura vaikuttaa suotuisasti esimerkiksi kolesteroliin ja verensokeriin.

Kaura on sikäli harvinainen ruoka-aine, että sillä on neljä hyväksyttyä terveysväitettä.

Tutkimusten mukaan kaura vaikuttaa suotuisasti kolesteroliin kahdella tapaa, verensokeriin sekä suoliston toimintaan.

Hyväksytty terveysväite tarkoittaa, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on arvioinut väitteen taustalla olevan tieteellisen näytön, jonka perusteella väite on hyväksytty osaksi EU:n ravitsemus- ja terveyslainsäädäntöä.

– Kauran käyttöön on mukava kannustaa, koska sillä on todennettuja ja EU:n tasolla hyväksyttyjä terveysväitteitä ja se on kotimaista ruokaa, sanoi aiemmassa jutussamme Turun yliopiston professori Kaisa Linderborg.

”Viljojen parhaasta päästä”

– En kutsuisi sitä miksikään ihmeruoaksi, mutta kyllä kaura on viljojen parhaasta päästä, sanoi myös laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen.

Täysjyväviljat ovat tunnetusti terveydelle edullisia, ja kaura on lähes aina täysjyvää.

Kauran beetaglukaani saattaa olla hyödyksi myös painonhallinnassa.

Sillä ei periaatteessa ole terveyden näkökulmasta merkitystä, missä muodossa täysjyväkauran nauttii.

Kauratuotteiden valikoima on laajentunut viime vuosina hurjasti, mutta monelle luontevin tapa käyttää kauraa on puuron muodossa.

Jos painonhallinnan kanssa on ongelmia, Laatikainen suosittelee vaihtamaan myös iltapalaleivät puuroon.

– Suomalaisilla on tapana syödä paljon leipää iltaisin. Sen vaihtaminen puuroon olisi monelle hyvä idea. En tiedä ketään, joka keittäisi vielä toisen puuroannoksen illalla, sen sijaan leivistä alkaa ralli, jossa tehdään lisää leipää, hän sanoi.

4 hyvää syytä syödä kaurapuuroa

1. Kolesteroli pysyy paremmin kurissa

Kaksi kauran hyväksytyistä terveysväitteistä koskee kolesterolia: kaura edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina, ja sen sisältämä beetaglukaani alentaa kolesterolia. Beetaglukaani vaikuttaa haitalliseen LDL-kolesteroliin, koska se muodostaa veden kanssa geelin, joka estää kolesterolin imeytymistä elimistöön.

Korkea kolesterolitaso on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

2. Verensokeri pysyy tasaisempana

Kolmannen hyväksytyn terveysväittämän mukaan kauran beetaglukaani auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden eli sokeritason kohoamista aterian yhteydessä. Vaikutus perustuu siihen, että beetaglukaani hidastaa mahan tyhjenemistä ja ravintoaineiden imeytymistä suolessa.

Verensokerin nopeat nousut ja laskut, joita seuraa esimerkiksi suurista määristä sokeria tai muuta kuituköyhää hiilihydraattia, vaikuttavat vireystilaan ja aiheuttavat väsymystä. Verensokeripiikit ovat myös rasite elimistölle.

3. Suolisto hyötyy kauran kuidusta

Neljäs terveysväittämä koskee suolistoa. Sen mukaan kauran kuitu lisää ulostemassaa. Tämä parantaa vatsan toimintaa, mikä on suoliston hyvinvoinnille tärkeää.

Muista viljoista eroavan ravintoainekoostumuksensa ansiosta kaura myös sopii monelle herkkävatsaiselle, jolle esimerkiksi ruis ja vehnä aiheuttavat oireita.

4. Painonhallinta voi olla helpompaa

Kauran beetaglukaani saattaa olla hyödyksi myös painonhallinnassa. On viitteitä siitä, että tasainen verensokeri lisää kylläisyydentunnetta paremmin kuin nopeasti korkealle nousevat ja laskevat veren sokeritasot.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 22.3.2022.