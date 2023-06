Aamupala on päivän tärkein ateria, täydellä vatsalla ei saa uida... – selvitimme, pitävätkö 15 yleistä terveysmyyttiä paikkansa

Terveydestä liikkuu monenlaisia uskomuksia ja ohjenuoria. Kaikki niistä eivät kuitenkaan pidä paikkaansa. Otimme tarkasteluun 15 yleistä terveysmyyttiä ja selvitimme, onko niissä perää.

1. Päivässä pitää juoda 2 litraa vettä

– Aikuinen tarvitsee 55-vuotiaaksi asti 35 millilitraa nestettä per painokilo, sitä vanhemmat 30 millilitraa, kertoo ravitsemusterapian professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta.

– Jos otetaan esimerkiksi 60 kiloa painava yli 55-vuotias ihminen, niin siitä tulee 1 800 milllilitraa (1,8 litraa). Ruuasta tulee sellainen 700–800 millilitraa, eli siihen pitäisi juoda vielä litra päälle, Schwab sanoo.

Vettä ei siis suinkaan tarvitse lipittää kahta litraa, vaan riittää, että nesteitä tulee yhteensä riittävä määrä suhteessa henkilön painoon. Osa nesteestä tulee ruuan mukana.

2. Kananmunien syöminen nostaa kolesterolia

Tämä riippuu Schwabin mukaan perimästä ja sairauksista. Sydänliitolla on ohjeistuksena 2–3 kananmunaa viikossa, jos on sepelvaltimotautia tai korkea kolesteroli. Jos näitä ei ole suvussa, voi päivässä syödä yhden kananmunan ja joskus enemmän.

– Jos perimä on sellainen, että keltuaisen sisältämä kolesteroli imeytyy tosi hyvin, ei kannata syödä noin paljon, Schwab toteaa.

3. Aamupala on päivän tärkein ateria

– Säännöllinen ateriarytmi on tärkeä, ei se, milloin syöminen alkaa. Valveillaoloaikana on hyvä syödä noin kolmen tunnin välein karkeasti noin viisi kertaa päivässä. Jos syö kauhean harvoin, voi olla haastetta pitää ateriakoot kunnossa, Ursula Schwab kertoo.

Schwabin mukaan jotkut syyllistyvät siitä, etteivät syö aamulla. Tähän ei kuitenkaan ole tarvetta.

– Kaikki eivät pysty syömään heti herättyään. He syövät vaikka 2–3 tuntia heräämisestään, ja se on ihan ok, hän sanoo.

” Kaikki eivät pysty syömään heti herättyään. He syövät vaikka 2–3 tuntia heräämisestään, ja se on ihan ok.

4. Laihduttajan ei kannata syödä illalla

Tästä on Schwabin mukaan hyvin ristiriitaista tutkimustietoa. Tärkeintä on säännöllinen ateriarytmi, johon iltapalakin kuuluu. Se tukee painonhallintaa ja mahdollista laihtumista.

– Jos syö liian vähän päivän aikana, voi illalla tulla hallitsematonta syömistä, jolloin koko ilta puputetaan jotakin, hän jatkaa.

Schwabin mukaan joidenkin tutkimusten mukaan hyvin runsas syöminen illalla altistaisi kuitenkin painonnousulle.

– Tämä ei kuitenkaan oikein istu eri väestöjen ateriarytmeihin. Näiden tutkimusten mukaan espanjalaistenkin pitäisi olla lihavia, koska he syövät illallisen vasta yhdeksältä, Schwab sanoo.

” Näiden tutkimusten mukaan espanjalaistenkin pitäisi olla lihavia, koska he syövät illallisen vasta yhdeksältä.

5. Sinkki ja C-vitamiini lyhentävät flunssan kestoa

– Sinkkilisä ei juurikaan hetkauta elimistön sinkkipitoisuutta, jos siitä ei ole puutetta. Imeskelytabletti voi vaikuttaa paikallisesti kurkussa. Näkisin, että se voi olla ainut mekanismi, Ursula Schwab kertoo.

Schwabin mukaan tutkimukset osoittavat, että C-vitamiini voisi lyhentää flunssan kestoa arviolta neljällä tunnilla. C-vitamiini vaikuttaa kyllä vastustuskykyyn, mutta enemmän ennaltaehkäisevästi. Vitamiini olisi paras saada kasviksista, marjoista ja hedelmistä.

” Schwabin mukaan tutkimukset osoittavat C-vitamiinin osalta, että se lyhentäisi flunssan kestoa arviolta neljällä tunnilla.

6. Aamulenkki tyhjällä vatsalla polttaa erityisen hyvin rasvaa

Rasva palaa aina, mutta periaatteessa tyhjällä vatsalla rasva menee nopeammin polttoon, kun hiilihydraattia ei ole saatavissa, sanoo liikuntasuunnittelija Katriina Ojala UKK-instituutista.

Ojalan mukaan tyhjällä vatsalla ei kuitenkaan välttämättä jaksa urheilla yhtä tehokkaasti kuin silloin, kun on syönyt aamulla edes jotakin pientä.

– Voi olla epämiellyttävää jatkaa pitkään, Ojala miettii.

– En välttämättä suosittelisi lähtemään tyhjällä vatsalla. Kannattaa syödä vaikka banaani, Ojala neuvoo.

7. Päivässä on hyvä kävellä 10 000 askelta

10 000 askeleen päivätavoite on iskostunut monella vahvasti mieleen, mutta lukumäärä ei todellisuudessa perustu mihinkään. Alun perin slogan liittyy 1960-luvulla Japanissa suosituksi tulleisiin kävelyklubeihin ja japanilaiseen askelmittariin.

Katriina Ojalan mukaan suositus päivittäisestä askelmäärästä on 7 500–10 000 askelta.

– Jos miettii liikkumisen suosituksia, niin 7 500 askelta päivässä on hyvä tavoite. Lisäksi voi miettiä, ovatko kertyneet askeleet kevyttä kävelyä vai onko mukana reipasta liikkumista, Ojala sanoo.

Sen lisäksi on huomioitava, että älykellot eivät aina mittaa askeleita kovin tarkasti, vaan ne saattavat näyttää enemmän askeleita kuin luotettavampi lannemittari.

8. Venyttely on hyödyllistä

Katriina Ojalan mukaan staattisilla venytyksillä voidaan mahdollisesti saada positiivisia muutoksia lihasvoimaan ja nopeusvoimaan.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että vaikutukset ovat hyvin pieniä, ja ne riippuvat aikaisemmasta harjoittelutaustasta. Vähemmän liikkuvilla ja iäkkäillä tutkittavilla on suurempi todennäköisyys muutoksille kuin liikuntaa aktiivisesti harrastaneilla nuorilla.

– Venyttely ei välttämättä poista liikkumisesta tullutta lihaskipua, Ojala sanoo.

Staattisen venyttelyn sijaan kannattaa suosia dynaamista venyttelyä. Myös esimerkiksi kevyt liikuskelu liikunnan jälkeen, esimerkiksi kävely, voi olla lihaksen kannalta parempi vaihtoehto kuin staattinen venyttely.

– Dynaaminen venyttely palauttaa lihaksia takaisin lepopituuteensa rasituksesta, poistaa kuona-aineita ja ehkäisee vammoja, Ojala listaa hyötyjä.

Ojala ei kuitenkaan täysin tyrmää venyttelyä.

– Jos venyttely tuntuu hyvältä ja sen kokee hyödylliseksi itselle, niin kannattaahan sitä tehdä, hän sanoo.

” Staattisen venyttelyn sijaan kannattaa suosia dynaamista venyttelyä.

9. Täydellä vatsalla ei saa mennä uimaan

– Oli laji mikä tahansa, ei kannata. Ei ole kauhean mukavaa, jos lähtee treenaamaan täydellä vatsalla. Vaarallista se ei ole, mutta se voi aiheuttaa huonon olon, Katriina Ojala sanoo.

– Uida voi tietenkin monella tavalla, mutta mitään rasittavaa tai reipasta uintia en suosittele, hän sanoo.

– Kun ruoka alkaa sulaa, se voi aiheuttaa esimerkiksi sen, että alkaa pistää vatsasta. Elimistö ei pysty toimimaan samalla tavalla silloin, kun vatsa on täynnä.

10. Yötyö on epäterveellistä

– Tästä on paljon näyttöä maailmalla. Yötyö rasittaa sydäntä ja verisuonia, nostaa verenpainetta ja altistaa sepelvaltimotaudille. Myös tyypin 2 diabetes on selkeä vuorotyöläisten ongelma, vahvistaa THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen.

Partosen mukaan väsymys on yötyön aiheuttama välitön haitta.

– Väsyneenä ihminen altistuu tapaturmille ja tekee herkemmin virheitä, Partonen kertoo.

Partosen mukaan yötyön haittoja voi vähentää pitämällä omat elintapansa mahdollisimman terveellisinä. Myös työvuorokierron pitäisi olla sellainen, että se tukee työntekijöiden sisäistä kelloa.

11. Aikuinen tarvitsee 8 tuntia unta

– Kansainvälinen suositus on 7–9 tuntia, joten 8 tuntia on keskivaiheilla suositusta. Käytännössä haarukka on pikkaisen laajempikin, kuudesta yhdeksään tuntia, Partonen sanoo.

Unentarve on kuitenkin yksilöllinen. Pieni joukko ihmisiä selviää alle kuuden tunnin unilla, ja vastaavasti on heitäkin, jotka tarvitsevat tavanomaista pitemmät unet. Partosen mukaan riittävät yöunet voi varmistaa menemällä nukkumaan tietyn aikaikkunan aikana.

– Todennäköisyys nukkua vähintään kahdeksan tuntia on suurin, kun nukkumaanmeno ajoittuu kello 21 ja aamuyhden välille, Partonen kertoo.

12. Torkuttaminen on haitallista

– Torkuttaminen voi olla haitallista, jos se aiheuttaa kiireen ja stressin sitten, kun vihdoin nousee sängystä. Silloin voi jäädä aamutoimia tekemättä. Ei siitä muuta haittaa aiheudu, eli se on enemmän ehkä epämukavuusasia, Timo Partonen pohtii.

13. Alkoholi on hyvä unilääke

– Ei pidä paikkaansa. Alkoholi häiritsee aina unta, joi sitten vähän tai paljon. Terveen unen kaava särkyy, ja syvän unen ja REM-unen eli vilkeunen määrä vähenee. Unesta tulee kevyempää ja katkonaisempaa, jolloin se ei ole niin virkistävää, Timo Partonen toteaa.

Alkoholi voi Partosen mukaan kuitenkin helpottaa nukahtamista, mutta sitä ei siitä huolimatta kannata juoda parempien yöunien toivossa.

– Uni kärsii sieltä loppupäästä, Partonen sanoo.

” Alkoholi häiritsee aina unta, joi sitten vähän tai paljon.

14. Kylmällä istuminen aiheuttaa virtsatietulehduksen

– Tätä on kyllä selvitelty, mutta kylmäaltistus ei näyttäisi altistavan selvästi virtsatietulehdukselle, toteaa yleislääketieteen ylilääkäri Emil Heinäaho Terveystalosta.

Heinäaho kuitenkin huomauttaa, että kylmällä istuvia miehiä voi kuitenkin vaania toinen viheliäinen vaara.

– Eturauhanen voi tulehtua, jos istuu kylmällä. Se ei ole vaarallista, mutta vaiva on kivulias ja pitkänpuoleinen. Usein joudutaan käyttämään pitkiä antibioottikuureja. Ne, jotka sen saavat, suojaavat kyllä takapuolensa jatkossa, Heinäaho sanoo.

– Tämä on kuitenkin yksilöllistä.On ihmisiä, jotka sanovat, että kylmällä istumisesta tulee aina tulehdus. Heille neuvon, että älä missään nimessä sitten istu kylmällä, selventää Heinäaho.

15. Avantouinti parantaa vastustuskykyä

– Tämä ei ole ihan kiistatonta, mutta kyllä kylmäaltistus karaisee kehoa ja todennäköisesti parantaa vastustuskykyä, sanoo kylmäaltistukseen perehtynyt johtava tutkija Sirkka Rissanen Työterveyslaitokselta.

– On näyttöä, että kylmävesialtistus nostaa hetkellisesti veren katekoliamiinipitoisuuksia, jolla voi osaltaan olla vaikutusta parantuneeseen vastustuskykyyn. Talviuimarit kokevat olevansa myös vähemmän stressaantuneita ja nukkuvat yönsä hyvin. Vaikutus voi näkyä parempana vastustuskykynä muun muassa. hengitystieinfektioita vastaan, Rissanen kertoo.

Jotta avantouinti tuottaisi hyötyjä, pitäisi harrastuksen olla säännöllistä ja avannossa tulisi käydä useamman kerran viikossa.

” Talviuimarit kokevat olevansa myös vähemmän stressaantuneita ja nukkuvat yönsä hyvin.

