Terveysjärjestöt: Kaupat, älkää ottako nikotiinipusseja myyntiin – ”Pyritään hämärtämään tuotteiden haitallisuutta”

Mikäli nikotiinipussit ovat Suomen markkinoilla, nuorten nikotiiniriippuvuus ja nikotiinituotteiden käyttö voivat lisääntyä, järjestöt pelkäävät.

Keskustelu nikotiinipusseista jatkuu.

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkosto ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ovat lähettäneet kaupan alan toimijoille avoimen kirjeen, jossa ne vetoavat, ettei nikotiinipusseja otettaisi myyntiin.

Suuhun laitettavat nikotiinipussit eivät sisällä lainkaan tupakkaa, vain puhdasta nikotiinia. Ne voivat myös olla maustettuja esimerkiksi mintun tai hedelmän mauilla.

Näistä syistä moni nikotiinipussien käyttäjä saattaa pitää niitä harmittomina. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Vahvat nikotiinipussit ovat hiljattain saapuneet myyntiin, ja niiden menekki on käynyt kuumana esimerkiksi R-kioskeilla. Pian pusseja voi ostaa myös päivittäistavarakauppojen kassoilta.

– Kaupan toimijat puhuvat mielellään vastuullisuudesta. Nyt olisi hyvä tilaisuus osoittaa sitä käytännössä ja pidättäytyä nikotiinipussien myynnistä, vaikka voimassa oleva lainsäädäntö sen tällä hetkellä sallii. Kaupan ala on keskeisessä roolissa siinä, päätyvätkö nämä tuotteet markkinoille ja kuinka laajasti

Näin sanoo Juha Viertola, Diabetesliiton toiminnanjohtaja ja Tarttumattomien sairauksien verkoston puheenjohtaja kansalaisjärjestöjen tiedotteessa.

Nikotiinipussit ovat järjestöjen mukaan vakava uhka lasten ja nuorten terveydelle.

– Pussien pakkaukset, tuoksut ja makuaineet on tehty nuoriin vetoaviksi. Myös markkinointi on suunnattu nuorille, ja sillä pyritään hämärtämään tuotteiden haitallisuutta. Kaupan ala suojelee lapsia ja nuoria, jos se ei ota nikotiinipusseja valikoimiinsa, sanoo puolestaan EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Järjestöt tavoittelevat sitä, että nikotiinipussit saadaan mahdollisimman pian kattavasti tupakkalain sääntelyn alaisiksi

Nikotiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta

Nikotiini on myrkyllinen ja erittäin voimakasta riippuvuutta aiheuttava aine. Se on erityisen vaarallista lapsille, nuorille ja kokemattomille käyttäjille.

– Nikotiini on paljon kovempi koukuttaja kuin kofeiini. Se on koukuttavuudeltaan heroiinin luokkaa, farmasian tohtori, dosentti Outi Salminen Helsingin yliopistosta sanoi jutussamme.

Mitä nuorempana käyttö aloitetaan, sitä pidempikestoisia muutoksia aivoihin voi tulla. Silloin irrottautuminen nikotiinista voi olla todella hankalaa.

– En ole vielä keksinyt, miten nuorille viestisi, että kyseessä ei ole mikään viaton valmiste, Salminen sanoi.

Nikotiinipussit voivat myös aiheuttaa vakavia myrkytysoireita.

Runsas nikotiinin käyttö on selvä haitta terveydelle. Se lisää sydän- ja verisuonisairauksien ja kakkostyypin diabeteksen riskiä.

Lisäksi nikotiiniriippuvuus johtaa usein erilaisten muiden tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön, mikä lisää muun muassa keuhkosairauksien ja syövän riskiä.

Käyttö lisääntynyt

Nikotiinipussien käyttö on kansalaisjärjestöjen mukaan lisääntynyt hälyttävästi muissa Pohjoismaissa vain muutaman vuoden aikana.

Suomessa tupakka- ja nikotiinituotteiden kulutus on vähentynyt viimeisinä vuosikymmeninä. Nuuskan käyttö on kuitenkin lisääntynyt nuorilla, ja tupakoinnin väheneminen pojilla on pysähtynyt.

– Nikotiinipussit vetoavat sellaisiinkin nuoriin, jotka eivät käytä muita tupakka- tai nikotiinituotteita. Mikäli nikotiinipussit ovat Suomen markkinoilla, on merkittävä riski, että nuorten nikotiiniriippuvuus ja -tuotteiden käyttö lisääntyvät, sanoo Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

Suomen kansallisena tavoitteena on olla savuton ja nikotiiniton vuoteen 2030 mennessä.

Tupakkalakia päivitetään parhaillaan.

Järjestöt tavoittelevat sitä, että nikotiinipussit saadaan mahdollisimman pian kattavasti tupakkalain sääntelyn alaisiksi. Työ on kuitenkin kesken, minä aikana kaupan alan vastuu järjestöjen mukaan korostuu.

Avoin kirje on lähetetty Keskon, S-ryhmän, Lidlin ja R-kioskin johdoille.

Tarttumattomien sairauksien järjestöverkostoon kuuluvat Aivoliitto, Diabetesliitto, Filha, Hengitysliitto, Sydänliitto ja Syöpäjärjestöt.