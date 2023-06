IS selvitti, millaisia laihduttavia lääkkeitä on tullut tai tulossa Suomen apteekkeihin. Tehokkainta niistä voi olla vaikea löytää.

Suomessa on käytössä kolme laihdutuslääkettä, joiden painonpudotusvaikutus on keskimäärin 7–10 prosenttia.

Maailmalla on kehitetty huomattavasti tehokkaampia lääkkeitä, mutta niiden markkinoille tuloa joudutaan vielä odottelemaan.

Lihavuuden hoitoon tarkoitetun tehoaineen, semaglutidi 2.4 mg -valmisteen tulo Suomeen on viivästynyt.

Euroopan komissio myönsi semaglutidille myyntiluvan lihavuuden hoitoon jo puolitoista vuotta sitten, mutta lääkettä ei vieläkään ole saatavilla. Ongelma ei koske vain Suomea.

Uutta valmistetta odotellessa potilaille on määrätty semaglutidia sisältävää Ozempic-lääkettä painonhallintaan, vaikka Ozempic on tarkoitettu tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Kovan kysynnän vuoksi valmisteella onkin ollut jatkuvasti saatavuusongelmia, eikä lääkettä ole riittänyt diabeetikoille.

Tämän vuoden maaliskuussa Fimea sekä lääkeyhtiö Novo Nordisk vetosivat terveydenhuollon ammattilaisiin ja toivoivat, ettei lääkettä määrättäisi lihavuuden hoitoon.

Fimea ja lääkeyhtiö Novo Nordisk toivoivat, ettei Ozempicia määrättäisi lihavuuden hoitoon. Lääke on tarkoitettu tyypin 2 diabeteksen hoitoon.

Novo Nordisk Farman lääketieteellinen johtaja Tero Saukkonen kertoo saatavuushäiriöiden jatkuvan ainakin tämän vuoden loppuun. Hänen mukaansa häiriö syntyi alun perin siksi, että Ozempic-valmisteen kysyntä tyypin 2 diabeteksen hoitoon on parin viime vuoden aikana ylittänyt ennusteet moninkertaisesti.

– Emme ole pystyneet nostamaan tuotantokapasiteettia tarpeeksi nopeasti. Valmisteen käyttö lihavuuden hoitoon on sitten osaltaan vaikeuttanut tilannetta, Saukkonen sanoo ja toteaa valtaosan Ozempicin käyttäjistä olevan tyypin 2 diabeetikkoja.

Hän kertoo, että Ozempic-lääke-eriä saapuu Suomeen kuukausittain, mutta määrä on tällä hetkellä edelleen liian pieni tarpeeseen nähden.

Kova kiinnostus lääkettä kohtaan ei ole ihme, sillä tutkimuksissa on osoitettu semaglutidin (2,4 mg) pudottavan painoa tehokkaammin kuin mikään muu lihavuuden hoitoon tarkoitettu lääke tällä hetkellä. Painonlasku on jopa 16–17 prosenttia lähtötilanteesta.

– Se on paljon, sillä tiedetään, että jo viidenkin prosentin painonpudotuksella saa merkittäviä terveyshyötyjä, sanoo lihavuuslääkäri- ja tutkija, apulaisprofessori Kirsi Virtanen Tyksistä ja Turun yliopistosta.

Hän korostaa lääkkeen vaikutuksien olevan hyvin yksilöllisiä; osalla potilaista paino putoaa jo pienilläkin annoksilla, toiset tarvitsevat enemmän. Pistoksena ihon alle otettavaa semaglutidi-annosta nostetaankin potilailla portaittain vähitellen.

– Sokeritasapainoon paras vaikutus saadaan 1,0 milligramman annoksella. Painonhallintaan, eli saavutetun painon ylläpitämiseksi tai painon alentamiseksi tarvitaan tutkimusten perusteella korkeampi annos, 2 x 1 milligrammaa viikossa.

Myös sivuvaikutukset ovat yksilöllisiä. Yleisimpiä haittoja ovat ruoansulatusjärjestelmän ongelmat, kuten pahoinvointi, oksentelu ja vatsan toiminnan muutokset.

Ruokahalua hillitsevää semaglutidia pistetään kerran viikossa. Jos Ozempicia määrätään painonhallintaan ja potilas onnistuu saamaan sitä apteekista, lääkkeen hinta on reilut 200 euroa kuukaudessa, eikä Kela-korvausta ole mahdollista saada.

– Lääke on omakustanteinen aina vähintään siihen asti, kun se saa virallisen käyttöaiheen lihavuuden hoitoon.

Virtasen mukaan tällä hetkellä on toiveissa, että lihavuuden hoitoon tarkoitettua semaglutidia saataisiin markkinoille ensi vuoden puolella. Saukkonen puolestaan sanoo, ettei semaglutidi 2.4 mg -valmisteen Suomeen tulon aikataulua ole toistaiseksi vahvistettu.

Toinen tulossa oleva uusi ja mullistava laihdutuslääke on tirtsepatidi, joka on tutkimuksissa todettu jopa 25 prosenttia tehokkaammaksi kuin semaglutidi.

Tirtsepatidi matkii kehon omia, kylläisyyden tunnetta tuottavia hormoneja.

– Painonpudotusvaikutus on lähes 20 prosenttia tutkimusten mukaan, mikä on todella merkittävä, sanoo Virtanen.

Vielä ei ole tiedossa, milloin tirtsepatidi saa myyntiluvan lihavuuden hoitoon. Myös sitä käytetään ensiksi tyypin 2 diabeteksen hoitoon.

Suomessa on tällä hetkellä myynnissä kolmea eri lääkettä lihavuuden hoitoon: Mysimbaa, jonka vaikuttavat aineet ovat naltreksoni ja bupropioni, Orlistatia, jonka vaikuttava aine on orlistaatti sekä Saxendaa, jonka vaikuttava aine on liraglutidi.

Mysimba vähentää napostelua ja mielialasyömistä.

Mysimba vaikuttaa aivojen kylläisyyskeskukseen ja sen painonpudotusvaikutus on 7–8 prosenttia. Virtanen suosittelisi Mysimbaa esimerkiksi niille potilaille, joilla on mielihaluja joihinkin tiettyihin ruoka-aineisiin.

Laihdutuslääkkeiden teho ja niiden mahdolliset haittavaikutukset ovat yksilöllisiä.

– Mysimbaa käyttäneet potilaat ovat kuvailleet sen vähentävän napostelua ja mielialasyömistä. Toki myös muilla painonhallintalääkkeillä voi olla samoja vaikutuksia. Joskus joudutaan kokeilemaan eri lääkkeitä, sillä vaikutukset ovat niin yksilöllisiä.

Virtasen mukaan lääkkeen valinnassa vaikuttaa myös se, onko kyse tablettina vai pistoksena otettavasta lääkkeestä. Mysimba on tablettilääke.

Tyypillisistä haittavaikutuksista hän mainitsee verenpaineen nousun, unettomuuden ja joillakin painajaisunet.

– Nämäkin ovat yksilöllisiä eikä niitä tule kaikille. Kyse on keskushermostoon vaikuttavasta lääkeaineesta, joten harkintaa täytyy käyttää ja yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa pitää huomioida pitää huomioida.

” Kyse on keskushermostoon vaikuttavasta lääkeaineesta, joten harkintaa täytyy käyttää.

Haittavaikutukset ilmaantuvat useimmiten 1–2 viikon kuluessa hoidon aloituksesta, joskus jopa nopeammin. Harvinaisen allergisen reaktion yhteydessä ei välttämättä tiedetä, johtuuko se lääkeainemolekyylistä vai lääkkeessä käytetystä sidosaineesta.

Kapselimuotoisen Orlistatin painonpudotusvaikutus on ”enintään 10 prosenttia”. Virtasen mukaan käytännössä useinkaan ei päästä lähelle 10 prosentin tuloksia.

– Orlistatin painovaikutukset ovat vaatimattomammat kuin muiden painonhallintalääkkeiden.

”Rasvasieppari” Orlistat vaikuttaa rasvoja hajottavaan entsyymiin. Osa rasvasta jää hajottamatta, jolloin rasva kulkeutuu suolistosta ulos ilman että se imeytyy elimistöön.

Ruoassa oleva liika rasva tulee ulosteen mukana pois, mikä voi olla epämiellyttävä kokemus: niin epämiellyttävä, että jotkut lopettavat sen vuoksi lääkkeen käytön.

Virtanen kokeilisi lääkettä potilaalle, jolle muut lääkkeet eivät syystä tai toisesta sovellu.

” Potilaat ovat kertoneet kylläisyyden tunteesta ruokailun yhteydessä ja sen jälkeen.

Saxendalla on päästy tutkimuksissa noin 10 prosentin painonpudotukseen. Vaikuttavana aineena on semaglutidin kaltainen liraglutidi, ihon alle pistettävä, ihmisen GLP1-suolistohormonin kaltainen lääke. Lääke vaikuttaa aivojen ruokahalua säätelevällä alueella ja lisää kylläisyyden tunnetta.

Liraglutidia käytetään painonhallintaan ja pienempinä annoksina diabeteksen hoitoon.

Virtanen kertoo lääkkeen auttavan mielihalujen hillitsemisessä samaan tapaan kuin semaglutidi.

– Potilaat ovat myös kertoneet kylläisyyden tunteesta ruokailun yhteydessä ja sen jälkeen. Lääke opettaakin annoskoon säätelyä, sitä miten paljon elimistö tarvitsee ruokaa.

Sivuvaikutuksista hän mainitsee syketaajuuden nopeutumisen, pahoinvoinnin ja etovan olon.

– Pahoinvointi ja etova olo tulee alkuvaiheessa melkein kaikille. Joillakin oksentelu ja pahoinvointi on niin runsasta, että se estää lääkkeen käytön, mutta yleensä paha olo väistyy, kun lääkehoitoa jatketaan.

” Koska kyse on kroonisesta sairaudesta, hoidon tulee olla pitkäaikaista ja mahdollisesti loppuelämän mittaista.

Laihdutuslääkkeiden kustannukset ovat melko korkeat.

Lihavuuslääkärin vastaanotolle saapuvat potilaat ovat Virtasen mukaan yleensä mukana erilaisissa sosiaalisen median ryhmissä ja ottaneet jo etukäteen selvää eri laihdutuslääkkeistä. Usein lääkärille myös ehdotetaan jotakin tiettyä valmistetta.

Välttämättä kaikki eivät tiedosta, että kyse on loppuelämän lääkityksestä.

– Tutkimusten mukaan paino lähtee ylöspäin, kun lääke lopetetaan. Tutkijat maailmalla ovatkin vahvasti sitä mieltä, että koska kyse on kroonisesta sairaudesta, hoidon tulee olla pitkäaikaista ja mahdollisesti loppuelämän mittaista.

Tällä hetkellä laihdutuslääkkeistä vain Mysimba ja Saxenda ovat osittain Kela-korvattavia. Itsehoitolääkkeenäkin saatavalla Orlistatilla ei ole korvattavuutta. Kaikkien kolmen lääkkeen kuukausiannos maksaa yli sata euroa. Virtanen tietää, ettei läheskään kaikilla potilailla ole varaa käyttää lääkkeitä.

Kela-korvauksen voi saada tietyillä määritellyillä kriteereillä: Painoindeksin on oltava yli 30 tai 27–30, jos potilaalla on vähintään yksi ylipainoon liittyvä sairaus.

– Kuukausiannos on aika kallis. Se tuntuu vähän pahalta, kun kuitenkin halutaan hoitaa kroonista tilaa ja tiedetään, että hoidon avulla saadaan ennaltaehkäistyä tyypin 2 diabeteksen ja muiden sairauksien puhkeamista sekä sitä kautta säästetään yhteiskunnan varoja.

Lihavuusleikkaus olisi kaikkein kustannustehokkain hoitomuoto sekä potilaan että yhteiskunnan kannalta. Leikkauksia kuitenkin tehdään Virtasen mukaan valitettavan vähän.

– Leikkaushoitoon olisi varmasti halukkaita, jos se olisi paremmin saatavilla. Toki on myös potilaita, joille leikkaus voi olla pelottava ajatus eikä siihen haluta lähteä. Silloin lääkehoito voi auttaa painonhallinnassa.

Lähteinä myös Terveyskirjasto ja Fimea.

Suomessa myytävät laihdutuslääkkeet

Mysimba

Vaikuttavat aineet: Naltreksoni ja bupropioni

Vaikutusmekanismi: Vaikuttaa aivojen kylläisyyskeskukseen.

Huomio: Naltreksonia käytetään myös alkoholiriippuvuuden hoitoon ja bupropionia nikotiiniriippuvuuden hoitoon.

Teho: 7–8 prosenttia.

Haittavaikutuksia: Saattaa liittyä hieman lisääntynyt itsemurhan ja epileptisen kohtauksen riski. Lääkkeen aikana alkoholin käytön on oltava kohtuullista. Voi nostaa verenpainetta ja aiheuttaa unettomuutta ja joillakin painajaisunia.

Orlistat

Vaikuttavat aineet: Orlistaatti.

Vaikutusmekanismi: Orlistaatti estää ohutsuolessa vaikuttavan lipaasientsyymin toimintaa. Vaikuttaa rasvoja hajottavaan entsyymiin, estää rasvan imeytymistä, nk ”rasvasieppari”.

Huomio: Myydään myös itsehoitolääkkeenä.

Teho: Käyttäjien välillä on suuria eroja, osa ei laihdu lainkaan, osa laihtuu hyvin, painonpudotusvaikutus enintään 10 prosenttia.

Haittavaikutuksia: Rasvaa tulee ulosteen mukana pois, mikä voi tuntua epämiellyttävältä. Vähärasvaisempaan ruokaan siirtyminen vähentää tai lopettaa kokonaan rasvaiset ulosteet.

Saxenda

Vaikuttavat aineet: Liraglutidi on verensokeriin ja ruokahaluun vaikuttava, ihon alle pistettävä hormoni. Lisää kylläisyyden tunnetta, auttaa hillitsemään mielihaluja ja opettaa annoskoon säätelyä.

Vaikutusmekanismi: Liraglutidi on verensokeriin ja ruokahaluun vaikuttava, ihon alle pistettävä hormoni. Lisää kylläisyyden tunnetta, auttaa hillitsemään mielihaluja ja opettaa annoskoon säätelyä.

Huomio: Liraglutidia on käytetty vuosia tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Teho: Noin 10 prosenttia.

Haittavaikutuksia: Syketaajuuden nopeutuminen, pahoinvointi, etova olo. Joskus pahoinvointi ja oksentelu estää lääkkeen käytön, yleensä paha olo helpottaa.

Tulossa olevat laihdutuslääkkeet:

Semaglutidi-valmisteet (2,4 mg)

Vaikuttavat aineet: Semaglutidi.

Vaikutusmekanismi: Vähentää ruokahalua.

Huomio: Pistetään ihon alle kerran viikossa. Myydään diabeteksen hoitoon Ozempic-kauppanimellä (0,25–1 mg) ja lääkärit ovat määränneet sitä myös painonhallintaan.

Teho: 16–17 prosenttia.

Haittavaikutuksia: Ruoansulatuskanavan vaivat, kuten närästys, pahoinvointi ja suoliston toiminnan muutokset.

Tirtsepatidi-valmisteet