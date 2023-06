Keskushermostoa rapauttava sairaus yleistyy Suomessa – yhteys D-vitamiiniin

Suomessa esiintyy erityisen paljon MS-tautia. Parantumattoman sairauden aiheuttajasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta tutkimuksissa on tehty merkittäviä havaintoja sen yhteydestä esimerkiksi D-vitamiiniin ja erääseen virukseen.

Näön hämärtyminen toisessa silmässä on yksi tyypillisimmistä MS-taudin oireista.

– Jos vastaanotolle tulee näköhermon tulehdusta sairastava nuori 25-vuotias nainen, on syytä tutkia, olisiko kyse MS-taudista, sanoo neurologian erikoislääkäri, dosentti Juha-Pekka Erälinna.

MS-tauti on keskushermoston sairaus, jonka korkean riskin maihin Suomi kuuluu.

Sairaus on suomalaisilla ja Pohjoismaissa yleisempää kuin muualla, ja erityisesti se näyttäisi yleistyvän nuorten naisten keskuudessa.

Erälinna kertoo, että eräs tyypillinen MS-taudin ensioire on näköhermon tulehdus, jossa jommastakummasta silmästä näkö heikkenee ja sumenee, ja silmään tulee valo- ja liikutteluarkuutta.

Toinen tavallinen ensimerkki ovat raajan tuntohäiriöt.

– Hyvin tavallisia ovat puutumiset ja pistelyt, jotka tuntuvat käden tai jalan alueella epämääräisesti ja laajalti.

MS-tautiin liittyvät tuntohäiriöt kestävät useampia päiviä samassa kohdassa, hetkelliset puutumiset eivät liity tautiin.

Fakta MS-taudin oireet ■ Taudin oireet johtuvat aivojen, selkäytimen ja näköhermon paikallisista tulehduspesäkkeistä. ■ Oireet ovat hyvin vaihtelevia ja riippuvat siitä, missä kohdassa pesäkkeet sijaitsevat. ■ Yleisimmät alkuoireet ovat näön hämärtyminen toisessa silmässä ja raajojen tuntoaistin häiriintyminen, joka ilmenee puutuiluna tai outoina tuntemuksina. ■ Lisäksi voi esiintyä jonkin raajan tai raajojen lihasheikkoutta, kaksoiskuvia, tasapainovaikeutta, huimausta, puhehäiriöitä, suolen ja virtsarakon toimintahäiriöitä sekä uupumusta. ■ Tyypillistä oireissa on aaltomaisuus. Tämä johtuu uusien tulehduspesäkkeiden muodostumisesta ja vanhojen sammumisesta korjaantumisen tai arpeutumisen myötä. Lähde: Terveyskirjasto

Miksi sairaus on naisilla miehiä yleisempää?

Suomessa on tällä hetkellä 12 000 MS-tautia sairastavaa, ja heistä 70 prosenttia on naisia. Tautiin sairastutaan 20–40-vuotiaana.

MS-tauti on autoimmuunisairaus, jossa elimistö tuntemattomasta syystä hyökkää oman keskushermoston myeliinirakenteen kimppuun.

Autoimmuunisairaudet ovat ylipäätään naisilla tavallisempia.

1990-luvulta lähtien MS-tautia tutkinut Erälinna kertoo, että nykykäsityksen mukaan MS-taudin yleisyys naisilla johtuu naisten erilaisesta immuunijärjestelmästä.

– Naisen immuunijärjestelmä on lähtökohtaisesti erilainen, koska sillä on muun muassa kyky muuttua raskauden ajaksi sellaiseksi, että se hyväksyy lapsen.

Yhteys D-vitamiiniin

Vielä ei ole selvillä, mistä MS-tauti johtuu. Se tiedetään, että sairastumiselle pitää olla synnynnäinen alttius, ja sen lisäksi taudin puhkeamiseen vaikuttaa jokin muu tekijä ensimmäisten 15–20 elinvuoden aikana.

– Yksi asia, jonka on kohtalaisen hyvin osoitettu kytkeytyvän MS-tautiin, on D-vitamiinin määrä. Kun Pohjoismaissa saamme auringonvalosta vähän D-vitamiinia, meillä on matalat D-vitamiinipitoisuudet – ja tämä näyttäisi linkittyvän MS-tautiin, Erälinna kertoo.

Toinen tekijä, jolla arvellaan olevan merkitystä autoimmuunitautien yleistymiseen, on yleinen hygieniatason parantuminen.

Vuosien mittaan MS-taudin aiheuttajiksi on myös ehdotettu erilaisia viruksia.

– Tällä hetkellä kiihkeimmän tutkimuksen kohteena on Epstein-Barrin virus, joka aiheuttaa pusutautia. Vaikuttaa siltä, että se voisi olla tekijä, joka olisi aiheuttamassa MS-taudin puhkeamista – mutta nähtäväksi jää, onko tämä totta.

Fakta MS-taudin esiintyvyydessä alueellisia eroja MS-taudin esiintyvyys on huomattavasti lisääntynyt Suomessa jo vuosikymmenien ajan.

MS-tautia sairastavia henkilöitä on arvioitu olevan maailmassa jo 2,8 miljoonaa. Suomessa MS-potilaita arvioitiin vuoden 2018 MS-tautirekisteritietojen perusteella olevan yli 10 000.

Taudin esiintyvyys on erityisen korkea Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

MS-taudin esiintyvyys lisääntyy myös maailmanlaajuisesti. Lähteet: Duodecim, IS-arkisto

Ajoissa havaitseminen tärkeää

Potilaalle MS-tauti on nykyään täysin erilainen sairaus kuin vielä 1980-luvulla, jolloin hoitokeinoja ei ollut.

Kun aikaisemmin sairaus herätti pelkoja nopeasta liikuntakyvyn menetyksestä, Erälinna kertoo, että nykyään hyvin moni potilas pystyy jatkamaan työelämässä ja harrastamaan liikuntaa vapaa-ajalla entiseen tapaan.

Myös tietoisuus MS-taudista on kasvanut. Kun tautia osataan epäillä, sairastuneet saavat apua entistä varhaisemmassa vaiheessa.

– Tämä on todella tärkeää, sillä mitä aikaisemmin MS-tautia päästää hoitamaan, sitä paremmin hoito onnistuu.

Erälinna kertoo, että Suomessa on käytössä lähes 20 erilaista lääkettä.

– Hoito on aivan erilaista kuin aikaisemmin. Kaikkiin sairauden erilaisiin muotoihin on olemassa lääkkeet, ja lähestulkoon jokaiselle potilaalle löytyy sopiva lääkitys.

Seuraava tavoite erikoislääkärin mukaan on MS-taudin parantaminen.

– Vielä siihen ei pystytä – mutta jo nyt pystytään merkittävästi hidastamaan taudin kulkua ja vähentämään sen oireita.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 21.11.2022.