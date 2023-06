Selvisitkö ampiaisenpistosta pelkällä paukamalla? Seuraava kerta voi silti olla hengenvaarallinen – tätä ei moni tiedä

Erikoislääkäri kertoo, miten ampiaisilta voi suojautua, mitä pistokselle kannattaa tehdä ja miten niihin liittyvää allergiaa voidaan tutkia ja hoitaa.

Erilaiset pörriäiset ovat lähteneet liikkeelle. Pistoista voi koitua epämukavia – joskus suorastaan hengenvaarallisia – seurauksia, etenkin jos kyseessä ovat ampiaiset, kimalaiset ja mehiläiset.

– Pistokset voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, kertoo allergologi, lastentautien erikoislääkäri Péter Csonka Terveystalosta.

Kimalaiset pistävät melko harvoin, vahingossa, esimerkiksi silloin, kun niiden päälle astuu paljain jaloin.

Mehiläiset pistävät puolustusmielessä, jolloin pistin irtoaa ja mehiläinen kuolee.

– Eivät ne viitsi kovin usein pistellä, koska ne menehtyvät. Ampiainen pistää saaliin lamauttamiseksi ja puolustautuakseen, siksi ne voivat olla vihaisia.

Ampiaisen pistin ei jää ihoon kiinni, eikä ampiainen kuole pistäessään.

Herhiläisistä Csonka ei osaa tarkemmin sanoa. Herhiläinen on jättikokoinen ampiaislaji, joka näyttää valloittavan Suomea.

Näin lievität oireita

Pörriäisen pistos aiheuttaa paikallisen tulehdusreaktion lähes jokaiselle. Tyypillisiä oireita ovat turvotus, punotus ja kipu.

– Kauheasti ei ole tehtävissä, Csonka sanoo.

Kiputuntemuksiin vaikuttaa se, mihin kohtaan pisto on osunut. Esimerkiksi silmäkulma ja nenä ovat erityisen herkkiä alueita.

Kipua ja turvotusta voi lievittää esimeriksi kylmällä kääreellä tai kylmäpakkauksella. Tarvittaessa särkylääke voi olla avuksi.

– Pistoskohtaa ei kannata painella, koska se saattaa edistää myrkyn leviämistä.

Oireet poistuvat yleensä noin vuorokauden kuluttua.

Jos ampiainen on pistänyt suuhun tai useaan kohtaan tai kyseessä on ampiaisille tai mehiläisille allerginen henkilö, alle 2-vuotias tai iäkkäämpi ihminen, päivystykseen on hakeuduttava välittömästi.

Mikäli pistos osuu henkitorven alueelle tai suuhun, vaarana voi olla hengityksen vaikeutuminen.

Ampiaisen pistin ei jää ihoon kiinni.

Allerginen reaktio mahdollinen

Allerginen reaktio eroaa paikallisista oireista.

Yliherkkyys voi aiheuttaa kihelmöintiä ja ihottumaa koko kehoon, ei vain pistokohdan alueelle.

– Iho-oireiden lisäksi voi tulla hengitysvaikeuksia, hengenahdistusta ja laajempaa turvotusta koko kehoon, Csonka kertoo.

Pahimmillaan pistoksesta seuraa anafylaksia.

Anafylaktinen reaktio tarkoittaa nopeasti etenevää, monioireista, vakavaa ja äkillistä yliherkkyysreaktiota.

Vaikeimmissa tapauksissa verenpaine laskee, hengitys voi salpaantua ja sydämeen voi tulla rytmihäiriöitä. Tilanne on hengenvaarallinen.

Tällöin numeroon 112 on syytä soittaa välittömästi.

– Adrenaliinikynän käyttö on parasta mitä tilanteessa voi tehdä. Se on jokseenkin paras ja tehokkain hoitokeino.

Adrenaliini on äkillisen ja voimakkaan yliherkkyysreaktion hoito hätätilanteessa.

Ampiaisille ja mehiläisille allergisten olisi hyvä pitää aina mukanaan kertakäyttöistä adrenaliiniruiskua.

Antihistamiinia voi myös ottaa lieviin oireisiin, mutta se vaikuttaa viiveellä.

Allergiaan vaaditaan pisto

Luonnonvarakeskuksen tutkija Jouni Sorvari sanoi aiemmin jutussamme, että ampiaisten pistoksiin liittyy yksi yleinen ja jopa vaarallinen harhaluulo.

– Vaikka ampiainen olisi pistänyt kerran niin, ettei oireita tullut, se ei vielä tarkoita, ettei ampiaiselle voisi olla allerginen. Ensimmäinen pisto voi hyvin olla oireeton, sillä vasta silloin myrkylle altistuu. Oireet voivat ilmaantua vasta seuraavan piston yhteydessä, Sorvari sanoi.

Mitä tästä sanoo Csonka?

– Tarkentaisin niin, että ensimmäinen pisto vaaditaan. Sen aikana herkistyy, ja seuraavasta pistosta voi tulla allerginen reaktio.

Jos on tullakseen. Arvellaan, että vain noin prosentti suomalaista on ampiaisille allerginen.

Mehiläis- ja ampiaisallergisten tarkkaa määrää ei kuitenkaan tunneta. Kimalaisallergia on Terveyskirjaston mukaan harvinaista.

” Siedätyshoito voi vähentää hengenvaarallisen reaktion ilmaantumista jopa 90 prosentilla.

Mikäli mahdollinen allergia mietityttää, asiaa voi selvittää laboratoriotutkimuksissa.

– Periaatteessa allergiaa voi testata, mutta aikaikkuna on tietty. Pitäisi tehdä niin, että jos tietää tulleensa pistetyksi, menee 1–4 viikon päästä mittauttamaan verestä vasta-aineet. Jos niitä ei ole, ei ole allerginen.

Harva turvautuu tähän.

– Useimmiten tutkimuksiin mennään vasta sitten, kun reaktio on kohtuullinen ja mietitään, oliko reaktio allergiaa vain ainoastaan paikallinen.

Allergisten on mahdollista saada siedätyshoitoa.

Siedätyshoito tehokasta

Pistäviltä pörriäisiltä voi suojautua käyttämällä pitkähihaisia vaatteita.

– Ja olla liikkumatta paljain jaloin ruohikossa.

Allergisille Csonka suosittelee siedätyshoitoa. Se on ainoa tehokas hoito ampiais- ja mehiläismyrkkyallergioihin.

– Siedätyshoito voi vähentää hengenvaarallisen reaktion ilmaantumista jopa 90 prosentilla eli se on hyvin tehokas nimenomaan vaikeiden reaktioiden estämiseen.

Mehiläisallergiaan on oma hoitonsa, ampiaisallergiaan omansa.

Siedätyshoitoa voi saada sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhoidossa.

Siedätyshoitoa annetaan niille yleisreaktion saaneille, joilla allergia on todettu ihopisto- ja verikokeella.

Hyttyskarkotteet eivät tehoa ampiaisiin tai mehiläisiin.​

Tilastokeskuksen kuolemansyytilastojen valossa ampiainen on peräti Suomen toiseksi vaarallisin eläinlaji. Sen aiheuttamat kuolemat selittyvät pääsääntöisesti anafylaktisella shokilla.

On myös tapauksia, jossa allergiaa ei ole ollut, mutta ampiaisia tai mehiläisiä on ollut valtava määrä.

Terveyskirjaston mukaan on arvioitu, että Suomessa hoidetaan vuosittain noin 150–250 potilasta anafylaktisen reaktion vuoksi. Yli puolet kaikista anafylaksioista johtuu ruoka-allergioista.

Lähteitä: Terveyskirjasto, Terveystalo, Terveyskylä.fi